Право зберігається: кому з військових надається матеріальна допомога у 2026 році

Міністерство оборони визначило розмір матеріальної допомоги військовослужбовцям у 2026 році. У відомстві розповіли, хто за законом має право на її отримання та що потрібно для оформлення.

На яку допомогу мають право військовослужбовці?

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань надається військовослужбовцям Збройних Сил України один раз на рік. Підстави такої підтримки визначені дорученням Міністра оборони від 4 січня 2026 року № 38/уд.

Дивіться також Квартира без очікування: яким військовим можуть надати житло поза чергою

У 2026 році розмір обов'язкових виплат військовим враховує можливості наявного фонду грошового забезпечення.

Держава забезпечує неодмінну матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Її розмір – це місячне грошове забезпечення військовослужбовця. Сюди враховують посадовий оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення.

Матеріальна допомога надається за таких підстав:

якщо військовий має інвалідність внаслідок поранення під час захисту України (йдеться про контузії, травми, каліцтва);

родичі військових отримують допомогу, якщо військовослужбовець потрапив у полон (крім випадків, коли військовий здався добровільно); є заручником; перебуває на території нейтральних держав; зник безвісти.

Якщо допомогу не отримали в рік настання таких подій, як смерть військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей або батьків; народження дитини у військовослужбовця чи усиновлення; порушення стану здоров’я воїна, його дружини (чоловіка), дітей або батьків, що підтверджується відповідними медичними документами.

Отримати матеріальну допомогу потрібно написати рапорт на ім’я командира, зазначивши підставу для її отримання й надавши документи. Начальник видає відповідний наказ межах наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого у кошторисі.

Варто зазначити! Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу, а до цього працювали в бюджетних організаціях, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань може виплачуватися за умови, що вони не отримували кошти на попередньому місці роботи.

Якими нормами регулюється грошове забезпечення військових?

Оплата служби військових регулюється Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та постановою Кабінету Міністрів України №704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".

Згідно з документами, у 2026 році дехто з військовослужбовців, як і раніше, мають право на разові та щорічні виплати. Це, зокрема, допомога на оздоровлення, підйомні виплати при зміні місця служби, а також доплати за державні та відомчі нагороди.

Розмір таких виплат залежить від конкретних підстав і рішень командування. Держава обіцяє залишити стабільне забезпечення військових. Мінімальні виплати збережуться на гарантованому рівні. І водночас максимальні суми з урахуванням бойових і спеціальних надбавок можуть підіймати місячну заробітну плату до кількох сотень тисяч гривень.

Які є пільги для військових у 2026 році?