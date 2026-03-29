OnlyFans в Україні під контролем: чому моделі отримують штрафи та як виграють суди

Діяльність моделей OnlyFans почали особливо жорстко контролювати в Україні. Ідеться не тільки про поширення контенту, а й про сплату податків із доходу. З жовтня 2024 року працює система автоматичного обміну податковою інформацією між Україною та іноземними юрисдикціями за стандартом Common Reporting Standard. ДПС вперше отримала дані про українців, які заробляють на іноземних цифрових платформах.

Чому перевіряють моделей OnlyFans?

Державна податкова служба звернула особливу увагу на популярну в Україні платформу OnlyFans. Компанія Fenix International Ltd, яка є її власником, була змушена поділитися інформацією про доходи українців. Про те, як законодавчо регулюється робота кріейторів і чи законна вона, розповів адвокат, керівний партнер юридичної компанії "Mudri Partners" Іван Мудраченко в коментарі 24 Каналу.

Коли модель реєструється, вона заповнює анкету та надає свої документи для верифікації особи. Платформа монетизується, і в акаунті видно дохід, отриманий у результаті співпраці. Раз на рік інформацію про доходи передають українським податківцям.

Отримавши особисті дані моделі та зароблену нею суму, регіональні підрозділи повинні перевіряти реальність таких доходів за вказівкою Державної податкової служби.

Як оподатковуються доходи, отримані від платформи OnlyFans?

Згідно з Конвенцією між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування, доходи українців від OnlyFans за створення контенту платяться за місцем резидентства особи.

Iван Мудраченко Керівний партнер юридичної компанії "Mudri Partners" Fenix International Ltd виступає платформою, яка здійснює виплати творцям контенту на основі договору надання послуг. Ці послуги надаються нерезидентами, і вони не підпадають під оподаткування в UK, оскільки не створюють постійного представництва, і діяльність не вважається здійсненою на території Великої Британії. Тож доходи, отримані від платформи, мають бути оподатковані виключно в Україні.

Тому моделі OnlyFans платять податок на дохід фізичних осіб та військовий збір. Для українців без ФОП податок становить 18% від доходу, а військовий збір – 5%. Але якщо користувачі зареєструють ФОП третьої групи за спрощеною системою оподаткування, то податковий тиск буде нижчим.

Важливо! Податки в Україні можуть не платити моделі, які не є податковими резидентами, тобто живуть 183 і більше днів за кордоном і можуть підтвердити це документально.

Як зауважив Іван Мудраченко, відповідальність за несплату податків передбачає штрафи. Суми можуть сягати суттєвих процентів від несплаченої суми податку – від 25 до 50%. Іншим покаранням може бути пеня за кожен день прострочення. Адвокат зазначив, що це 100 – 120% річних облікової ставки НБУ.

Серед інших санкцій – блокування рахунків, арешт майна, обмеження виїзду за кордон. Кримінальна відповідальність за статтею 212 ККУ настає в разі розміру ухилення від сплати податків від 4,542 мільйона гривень. Замороження рахунків чи карт порушника в банках може відбуватися як наслідок фінансового моніторингу підозрілих транзакцій.

Які рішення судів щодо справ моделей OnlyFans?

Іван Мудраченко підсумував, що перші рішення судів у справах моделей OnlyFans переважно ухвалюються на користь українок. Адже нині судова практика фіксує три системні проблем.

Адвокат зазначив, що з 2023 року зафіксовано десятки справ, у яких суди ставали на бік моделей.

Місцеві податкові органи масово почали призначати на підставі вказівки невиїзні перевірки моделей OnlyFans та донараховувати їм податкові зобовʼязання. Водночас лист ДПС України має виключно інформативний характер і не може вважатися податковою інформацією у розумінні Податкового Кодексу України,

– зазначив Мудраченко.

Він навів приклад: рішенням Одеського окружного адміністративного суду у справі №420/12445/25 було скасовано податкові повідомлення-рішення саме через відсутність правових підстав для призначення перевірки.

"Отже, скасовуючи податкові повідомлення-рішення, суди підкреслюють, що висновки ДПС про отримання доходів з OnlyFans є передчасними та необґрунтованими. Інформація про отримання доходу на платформі без аналізу безпосереднього руху коштів та первинних документів не може бути підставою для нарахування податкових зобов’язань", – пояснив експерт.

Також моделі виграють суди у випадку порушення процедури проведення перевірки. Платник податків має отримати повідомлення про призначення перевірки. Однак часто накази про призначення перевірок видаються заднім числом, не вручаються належно, а строки проведення перевірок порушуються. Тоді суд теж визнає таку перевірку неправомірною та скасує відповідні податкові повідомлення-рішення.

Не менш важливою проблемою у практиці органів ДПС України залишається формальний підхід до оформлення результатів перевірок: без детальних розрахунків, аналізу валютних показників, досліджень первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку тощо.

Так замість додаткових надходжень до бюджету держава отримує програні суди та зміцнення позицій платників податків, які все активніше відстоюють свої права,

– говорить Іван Мудраченко.

Проте є випадки, коли ДПС дійсно вигравала суди через ухилення моделей від податків.

Чи є діяльність моделей OnlyFans незаконною?

Загалом, як пояснив експерт, платформа OnlyFans в Україні працює та не заборонена. Українці можуть там розміщувати контент та монетизувати його. Незаконними є лише зображення порнографічного характеру, однак не весь контент на платформі можна таким вважати. За поширення таких фото й відео передбачена відповідальність за статтею 301 Кримінального Кодексу.

Протизаконним також є отримання доходу з OnlyFans без сплати податків.

"Незаконною є прямо заборонена чинним законодавством діяльність, а також така, що здійснюється з порушенням законодавчих норм, наприклад без реєстрації або ліцензії в разі, якщо це передбачено законодавством. Або ж здійснюється без сплати належних податків", – розповів адвокат.

Щоб мати можливість захистити себе в суді, кріейторам, які отримують кошти з таких платформ, як OnlyFans, експерт радить документувати всі надходження й банківські операції, зберігати договори та листування з платіжними провайдерами й інші папери, які підтверджують природу доходів.

Також важливо фіксувати перебіг перевірки, зокрема копії запитів, актів, протоколів. Варто звертати увагу на процедурні порушення та вчасно їх оскаржувати. Ще на ранньому етапі важливо залучати податкового чи процесуального юриста та підготуватися до обґрунтування походження доходів і способу їх отримання. Важливо дбати про завчасне ведення податкового обліку й регулярно декларувати доходи.

Що важливо знати про декларування доходів із соціальних мереж?