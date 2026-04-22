Важливо для декого з українців: що варто знати, щоб уникнути штрафів та подвійних податків

Дехто з українців залишається податковим резидентом, навіть якщо отимує гроші за кордоном. Тоді для уникнення штрафів та подвійних виплат ткі люди повинні сплачувати податок і в Україні. Податкове резидентство залишається важливим статусом через запровадження системи прозорості та автоматичного обміну даними – CRS.

Що змінила система CRS?

У питанні сплати податків до України ключовим є не паспорт, а статус податкового резидента тієї чи іншої країни. Якщо людина вважається резидентом України, то вони мають звітувати про дохід, що зароблений в будь-якій точці планети. Податки з нього мають надходити в бюджет України. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла адвокат і керівник ЮК "Prima Leader Group" Діна Дрижакова.

Водночас інші правила діють для нерезидентів. Тоді вони мають платити податки лише за гроші, які отримали всередині України. Наприклад, від здачі в оренду квартири десь в українському місті, або з прибутку від українських акцій.

Податковим резидентом України вважаються навіть ті люди, які живуть за кордоном, якщо:

в неї є постійне житло в Україні;

тут залишається ваш "центр життєвих інтересів": проживає ім'я, відкритий ФОП або є значні активи:

вона офіційно зареєстрована як підприємець в Україні.

Як оподатковується дохід, отриманий за кордоном?

Як розповіла експертка, для доходів, отриманих за кордоном – зарплат, гонорарів, дивідендів – діє податок на доходи фізичних осіб (18%) та військовий збір за новою ставкою – 5%.

Водночас соціальна допомога від іноземних урядів та благодійних фондів для біженців не оподатковується в Україні. Її потрібно лише декларувати.

Чи можна уникнути подвійного оподаткування?

Діна Дрижакова розповіла, що в спеціальних міжнародних Конвенціях є механізми, щоб не платити повний податок в країні проживання і в Україні разом.

Діна Дрижакова Адвокат, керівник ЮК "Prima Leader Group" Якщо Україна має договір з країною вашого перебування (наприклад, Німеччиною чи Польщею), ви можете врахувати вже сплачені за кордоном податки. Приклад: ви сплатили 15% податку з доходу в Польщі. Оскільки в Україні ПДФО становить 18%, вам залишається доплатити лише різницю — 3%. Але військовий збір зазвичай не перекривається іноземними податками й сплачується окремо в повному обсязі.

Якщо людина хоче платити податок за такою схемою, то в іншій країні їй потрібно взяти довідку про сплату податків, затверджену апостилем або з легалізацією. Надалі людина повинна подати річну декларацію в Україні.

Дрижакова розповідає, що система CRS або Common Reporting Standard дозволяє знати про закордонний дохід податкового резидента України. Тепер банки за кордоном автоматично надсилають дані про рахунки українців Державній податковій службі. Як зазначили в Міністерстві фінансів України, з таким механізмом вдалося запровадити прозоре податкове середовище та зробити активні кроки до ефективного впровадження міжнародних стандартів.

Якщо ви не подали декларацію, а податкова отримала дані через CRS про ваші прибутки, це призведе до автоматичного нарахування податків та серйозних штрафів,

– зауважує адвокат.

Як відбувається декларування доходів?

До 1 травня подається декларація про іноземний дохід за минулий рік. Найпростіше це можна зробити через "Електронний кабінет платника" за допомогою Дія.Підпис або КЕП.

Важливо! Дохід у доларах чи євро перераховується у гривню за офіційним курсом НБУ на день отримання грошей.

Найскладніша категорія, за словами Діни Дрижакової, це ФОПи, які перебувають за кордоном. Такі громадяни можуть платити єдиний податок в Україні, але водночас країна їхнього фактичного проживання може визнати їх своїм податковим резидентом і вимагати сплати податків за своїми законами.

В таких випадках виникає "податкова колізія", яку варто заздалегідь обговорити з юристом у країні перебування, щоб не стати боржником у двох державах одночасно,

– повідомила експертка.

