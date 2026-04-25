Декому доведеться заплатити до 23%: які податки на спадщину у 2026 році

Після смерті людини його майно переходить до спадкоємців за заповітом або за законом. У деяких випадках люди, які приймають спадщину, зобов'язані сплатити податки на неї.

Хто повинен платити податки на спадщину?

Про те, хто та скільки має платити за успадковане майно розповіли у Державній податковій службі України.

Право на спадщину виникає з часу її відкриття. Ним вважається:

день смерті людини;

або дата, з якої її офіційно визнали померлою.

Успадкувати майно померлої людини можуть дружина або чоловік, діти або інші родичі. Якщо складений заповіт, то воно може відійти навіть до якоїсь компанії чи організації.

Від ступеня спорідненості в основному залежить розмір податку, який доведеться заплатити на спадщину.

На ставку оподаткування також впливає той факт, чи є спадкоємець резидентом України.

Однак варто пам'ятати що оподатковується не сама спадщина по собі, а дохід, який людина отримує у вигляді майна померлого.

Зауважте! Заповіт у цьому питання не має значення. Як розповіла адвокатка Світлана Круторогова у коментарі УНІАН, спадкування за заповітом не звільняє людину від сплати податків.

Які податки на спадщину у 2026 році?

Спадкоємці у деяких випадках мають сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з доходу у вигляді майна. Цьогоріч застосовують різні ставки на спадщину.

для найближчих родичів – 0%;

До цієї категорії зараховують чоловіка чи дружину, батьків, дітей, рідних братів та сестер, дідусів, бабусь та онуків. Вони не мають платити податки на спадщину – ні ПДФО, ні військовий збір.

для інших родичів, які не належать до першого або другого ступеня спорідненості – 5% ПДФО + 5% військового збору.

Така ставка діє, якщо спадкоємець є резидентом України, тобто має українське громадянство.

для спадкоємців, які не є резидентами України – 18% ПДФО + 5% військового збору;

У такому разі загальна сума платежів зростає до 23%.

Важливо! Іноді нульова ставка податку застосовується незалежно від ступеня спорідненості померлого та спадкоємця. Не повинні платити податки на спадщину люди з інвалідністю І групи, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти з інвалідністю.

Коли потрібно подати заяву на спадкування майна?