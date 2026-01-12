Пільги на комуналку для подружжя військових: чи підсумовується знижка

Подружжя, в якому обоє мають статус учасників бойових дій, користується державною пільгою на оплату житлово-комунальних послуг. Водночас знижка не подвоюється, навіть якщо чоловік і дружина проживають разом.

Як платить за комуналку сім'я військових?

Сім'ї, де обоє з подружжя є учасниками бойових дій, мають право на пільги при оплаті житлово-комунальних послуг, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Судово-юридичну газету". У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області пояснили, як саме застосовується така знижка у разі спільного проживання двох пільговиків.

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачає для учасників бойових дій та членів їхніх сімей, які проживають разом із ними, 75% знижку на оплату житлово-комунальних послуг у межах установлених норм споживання.

Зверніть увагу! Якщо і чоловік, і дружина мають статус УБД та мешкають за однією адресою, кожен із них формально має право на таку пільгу. Втім відсоток знижки не додається: вона не становить 150%, а залишається на рівні 75%.

При цьому держава враховує кількість пільговиків у домогосподарстві під час розрахунку норм споживання. Тобто знижка застосовується до обсягу послуг, визначеного для двох осіб, але з незмінним відсотком компенсації.

Важливо! Пам'ятайте, що пільга діє лише в межах соціальних нормативів, за умови реєстрації та фактичного проживання за однією адресою, а також за наявності чинних посвідчень учасника бойових дій. Таким чином, подружжя ветеранів війни може суттєво зменшити витрати на комунальні послуги, але без подвоєння розміру знижки.

