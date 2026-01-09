Як зняти себе з Єдиного реєстру боржників після погашення боргу
- Після погашення боргу дані про боржника повинні бути виключені з Єдиного реєстру боржників одночасно з завершенням виконавчого провадження або скасуванням примусових заходів.
- Для виключення з реєстру боржник має подати заяву з підтвердними документами, такими як квитанції про сплату боргу чи судові рішення.
Навіть після повного погашення боргу інформація про людину може залишатися в Єдиному реєстрі боржників і створювати серйозні проблеми з майном та фінансами. Закон визначає чіткі підстави і порядок, коли такі дані мають бути виключені, – важливо знати свої права й діяти вчасно.
Хто потрапляє до Єдиного реєстру боржників?
На практиці трапляються випадки, коли борг уже сплачено або виконавчий документ повернуто стягувачу, але відомості про боржника й далі відображаються в Єдиному реєстрі боржників (ЄРБ), повідомляє 24 Канал із посиланням на "Судово-юридичну газету". Це може призводити до блокування реєстрації майна, ускладнення нотаріальних дій та фінансових операцій.
Щоб уникнути таких наслідків, варто розуміти, у яких випадках і на яких підставах інформація підлягає виключенню з Реєстру.
Виконавче провадження є завершальною стадією судового процесу і передбачає примусове виконання рішень державними або приватними виконавцями. Єдиний реєстр боржників входить до Автоматизованої системи виконавчого провадження та створений для фіксації невиконаних майнових зобов'язань і запобігання відчуженню майна боржниками. Дані до Реєстру вносяться автоматично одночасно з відкриттям виконавчого провадження.
Які існують винятки?
Водночас закон передбачає винятки. Зокрема, у справах про побачення з дитиною відомості вносяться лише після накладення штрафу, за аліментами – якщо заборгованість перевищує суму платежів за три місяці, а окремі категорії боржників можуть узагалі не включатися до Реєстру.
Інформація про боржника має бути виключена з ЄРБ одночасно з винесенням постанови про закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа стягувачу, скасування заходів примусового виконання або у разі повної відсутності заборгованості. У день підтвердження повного погашення боргу виконавець зобов'язаний скасувати заходи примусового виконання, що і є підставою для виключення даних.
Важливо! Якщо виконавчий документ уже повернули стягувачу, виключення з Реєстру здійснюється без поновлення провадження – на підставі окремої постанови виконавця.
Чому необхідно вчасно видалитись із реєстру?
Процедура виключення відомостей запускається за заявою боржника. До неї потрібно додати документи, які підтверджують підстави: квитанції про сплату боргу, судові рішення, постанови виконавця чи інші підтвердні матеріали. Усі ці документи приєднуються до матеріалів виконавчого провадження.
Своєчасне виключення з Єдиного реєстру боржників має принципове значення, адже перебування в ньому може стати підставою для відмови в державній реєстрації прав, блокування відчуження майна та створення інших юридичних обмежень.
Зверніть увагу! Виключення даних з ЄРБ – це не формальність, а реальний інструмент захисту майнових прав. Якщо зобов'язання виконано, боржник має законне право вимагати оперативного оновлення інформації та вільно розпоряджатися своїм майном і фінансами.
