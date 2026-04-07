Фіктивні довідки продавали за тисячі доларів: суд відправив учасника схеми за ґрати

У Полтаві ділка засудили за співпрацю щодо продажу фіктивних довідок МСЕК. Ці документи дозволяли військовозобов'язаним отримувати відстрочки.

Що відомо про схему продажу фіктивних довідок МСЕК у Полтаві?

Протягом кількох років 53-річний чоловік брав участь у схемах, які дозволяли ухилятися від мобілізації. Полтавцю спочатку призначили умовне покарання, але пізніше суд переглянув справу та призначив ув'язнення. Про це йдеться в матеріалах справи.

Це вже друга судимість чоловіка. Уперше за сприяння у виготовленні фіктивних довідок він отримав покарання у лютому 2021 року. Чоловік фактично допомагав чоловікам ухилятися від служби, за що мав сплатити штраф розміром 34 тисячі гривень. Тоді справу кваліфікували як шахрайство.

У грудні 2025 року чоловіка звинуватили в перешкоджанні діяльності ЗСУ й у підробці документів. Згідно із санкціями статті 114-1 і статті 358 Кримінального кодексу України ділок отримав умовне покарання. Однак захисники чоловіка запевняли, що він, аби уникнути покарання, готовий перерахувати 1,5 тисячі доларів на потреби ЗСУ.

Слідство встановило, що у 2025 році полтавець організував схему отримання підстав, які б дозволяли оформити відстрочку від призову. Він зі спільниками виготовляв медичні документи, після чого дані вносилися до державних реєстрів. Замовники таким чином оформлювали звільнення від мобілізації.

До слова, за свої "послуги" чоловік брав чотири тисячі доларів. Для схеми використовувалися фіктивні лікарські бланки, куди вносилася інформація про стан здоров’я. Чоловік безпосередньо не виготовляв висновки, а був посередником – збирав документи й гроші та віддав їх особам, які й готували документи.

Обвинувачений визнав провину та просив про нежорстке покарання. Спочатку суд призначив умовне покарання, але полтавець не виконав головну умову: злочин не мав повторитися.

Який остаточний вирок отримав полтавець?

Наприкінці березня Полтавський апеляційний суд врахував системність дій, перешкоджання діяльності ЗСУ й корисливий мотив чоловіка. Апеляція врахувала, що чоловік розкаявся, обіцяв перерахувати гроші на армію та має незадовільний стан здоров'я. Йому призначили реальний, але мінімальний термін ув'язнення на три роки.

