Примусове утримання в ТЦК хочуть зробити окремим злочином: які покарання пропонують

До Верховної Ради подали законопроєкт, яким будуть офіційно дозволяти жорсте покарання за незаконні дії з боку представників держави. Йдеться, зокрема, про порушення прав людини під час заходів з оповіщення й мобілізації громадян.

Як хочуть змінити відповідальність за насильницьке викрадення людини під час мобілізації?

На розгляд керівництва Верховної Ради передали законопроєкт, який дозволяв би боротися з незаконними діями під прикриттям мобілізаційних заходів. Про основні зміни, які пропонуються, написав ініціатор проєкту, народний депутат Георгій Мазурашу.

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Мова йде про законопроєкт №15303. Він пропонує змінити норми Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконне позбавлення волі або насильницьке викрадання людей під час мобілізаційних заходів. Тобто відповідальність нестимуть саме представники держави, які вчинили такі протизаконні дії. Позбавленням волі на строк волі на строк три – п'ять років пропонують карати за відмову визнати факт незаконного арешту, затримання, викрадення людини, або приховування інформації про стан або місце перебування затриманої особи.

Незаконним також вважатиметься примусове утримання особи у приміщеннях органів військового управління, мобілізаційних пунктах чи військових частинах за відсутності законних підстав для цього, або на більший час, ніж це дозволено законом. У такому випадку строк покарання може зрости до 5 – 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на приблизно три роки.

Крім того, законопроєкт визначає, що більше покарання передбачене за незаконні дії посадовців, учиненого проти неповнолітнього, або щодо кількох осіб у поєднанні з насильством чи жорстоким поводженням з людиною, що принижує її гідність. За такі дії службовців можуть посадити на строк від 7 до 12 років, а також позбавити їх права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

В Україні хочуть запровадити покарання за незаконну мобілізацію

Народним депутатам пропонують на розгляд законопроєкт №12442, який встановлює кримінальну відповідальність для керівників і працівників ТЦК, а також голів та членів ВЛК за порушення правил мобілізації та проведення військово-лікарської експертизи. Покарання можуть застосовувати у випадках, коли через незаконні рішення до війська мобілізували людину, яка мала законну відстрочку, бронювання або взагалі не підлягала призову.

Так само відповідальність пропонують встановити й за протилежні дії, тобто незаконне звільнення від мобілізації чи військової служби осіб, які не мали для цього підстав. Для винних посадовців покаранням може бути позбавлення волі на строк від трьох до 8 років.

Окремо автори ініціативи наголошують, що незаконна мобілізація також може стати порушенням закону.