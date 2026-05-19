У 10 разів більші штрафи: покарання за порушення мовного закону можуть дещо змінити

Мовний омбудсман Олена Іванівська говорить про те, що в Україні варто збільшити штрафи за порушення норм використання української мови. Вона зазначила, що санкції застосовуватимуться проти тих, хто не реагує на зауваження протягом тривалого часу.

Які штрафи пропонуються за порушення використання української мови?

Покарання можуть застосовуватися лише проти системних порушників мовного законодавства. Якщо бізнес чи конкретна людина не хоче дотримуватися норм, то лише попередження буде недостатньо. Про це розповіла омбудсман із захисту державної мови Олена Івановська в інтерв'ю для lb.ua.

Пропозиції щодо розміру покарання для порушників мовного законодавства вже пропонують внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За словами Олени Івановської, штраф має застосовуватися проти людей, які не реагують на попередження кілька разів й, порушуючи норми використання державної мови фактично "ігнорують державу".

Про радикальні зміни, які могли б покращити ставлення громадян до української мови, Івановська заявила у своєму річному звіті. Йдеться про суттєве збільшення штрафу за порушення.

Моя позиція емоційна, бо вона вистраждана: закон про мову – це не про цензуру, це про право бути почутим у власній країні. І ми не дозволимо перетворити захист державної мови на нескінченний цикл "скарга – попередження – ігнорування",

– сказала уповноважена з захисту державної мови.

Водночас Олена Іванівська каже, що штрафи не мають застосовуватися проти тих, хто "випадково помилився". Таких людей мають лише попередити. Лише після другого чи третього порушення може наставати адміністративна відповідальність.

Тобто систематичне порушення буде вважатися прямим порушенням закону про державну мову. І омбудсман вважає, що треба зробити так, аби порушення норм використання державної мови стало економічно невигідним для громадян.

За словами Іванівської, українська мова повинна стати природним та єдиним фільтром для професійної діяльності в Україні. А штрафи за порушення варто "помножити на 10".

"Ми маємо діяти за принципом: не поважаєш державну мову – втрачаєш прибуток, не дотримуєшся закону – втрачаєш право на професійну реалізацію", – зауважила Олена Івановська.

Важливо! У побутовому спілкуванні використання російської мови не заборонене, а от в професійній діяльності це може розцінюватися як порушення. Наприклад, коли працівник закладу відмовляється обслуговувати клієнта українською мовою, офіційні сторінки ведуться російською або в офіційній документації всупереч закону використовується інша мова, крім державної.

Зауважимо, що у сфері обслуговування, у медіа, в освіті та в деяких інших установах використання української мови є обов'язковим, згідно з Законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За порушення штрафи вже передбачені.

Держава визначає, що ті, хто відмовляються говорити українською в публічних місцях отримують попередження або ж мають сплатити від 3 400 до 5 100 гривень штрафу. За повторне порушення протягом року сума зростає до 8 500 – 11 900 гривень.

Зараз механізм притягнення відповідальності працює поетапно. Спершу людина або бізнес, на які поскаржилися, отримують попередження від мовного омбудсмана. Далі якщо порушення повторюється, то це вже дозволяє застосовувати адміністративну відповідальність.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни питання використання української мови стало ще більш політизованим і символічним. Саме тому мовний омбудсман наголошує, що державна мова розглядається не лише як засіб спілкування, а і як елемент національної безпеки.

Фактично Олена Івановська пропонує змінити сам підхід до відповідальності – змінити формальні попередження до фінансового впливу на тих, хто системно не дотримується закону про державну мову. Але до впровадження таких змін ще далеко, адже розмір штрафів може змінити тільки Верховна Рада після голосування за відповідний законопроєкт.

На скільки збільшився контроль за дотриманням законодавства про мову?

За 2025 рік Офіс мовного омбудсмана виявив, що 70% представників бізнесу та інтернет-середовища порушували закон про державну мову. На 32% збільшився контроль за порушниками, а відтак – і складання протоколів про адмінвідповідальність.

Закон про використання державної мови в Україні, який почав діяти у 2019 році, запроваджений за вимогами Конституції. Все більше сфер хочуть змусити використовувати українську мову, щоб вона й надали розвивалася.