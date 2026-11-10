В Україні пришвидшать пошук зниклих безвісти: що змінить новий закон

Верховна Рада ухвалила закон, який оптимізує розшук зниклих безвісти людей та процедуру ідентифікації загиблих під час воєнного стану. Документ спрощує роботу міжнародних експертів і дозволяє відбирати зразки ДНК у родичів, які вимушено виїхали за кордон.

Залучення іноземних експертів та взяття ДНК за кордоном

Законопроєкт щодо оптимізації процесів розшуку зниклих безвісти осіб та ідентифікації невпізнаних тіл успішно пройшов парламентські процедури та готується на підпис. За запровадження відповідних змін проголосували народні депутати на засіданні 10 листопада, передає 24 Канал.

Нові правила підтримали 278 парламентарів. Законопроєктом №14095 фактично зняли критичне навантаження з українських судово-експертних установ, які в умовах війни щодня стикаються з величезним обсягом складних експертиз.

Законодавчі зміни прямо дозволяють слідчим і прокурорам своєю постановою залучати профільних фахівців іноземних держав або міжнародних організацій до процедур ідентифікації.

Запропоновані зміни є протистоянням на пріоритетні виклики, що стоять перед державою, в умовах воєнного стану. Адже зникла безвісти особа, має всі права, гарантовані Конституцією та законами України, а також має право на всебічне розслідування обставин її зникнення та встановлення місцеперебування,

– йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Міжнародні експерти зможуть самостійно відбирати біологічний матеріал у невпізнаних тіл, які повертають в Україну під час репатріаційних заходів, а також проводити необхідні молекулярно-генетичні дослідження.

Окрему увагу закон приділяє українцям, які рятувалися від війни та зараз живуть в інших країнах. Іноземні фахівці отримають право відбирати зразки ДНК безпосередньо у родичів зниклих безвісти за кордоном, яким раніше було вкрай складно передати біоматеріал до українських лабораторій.

Відбитки пальців та єдиний генетичний код

Для швидкого встановлення осіб правоохоронці тепер зможуть офіційно використовувати шаблони відцифрованих відбитків пальців рук із Єдиного державного демографічного реєстру. Це дозволить звіряти біометричні дані загиблих із державною базою паспортних документів.

Це надасть можливість використовувати шаблони відцифрованих відбитків пальців рук особи, зокрема, для цілей ідентифікації тіл (останків) загиблих (померлих) осіб,

– пояснили автори проєкту.

Крім того, кожне неідентифіковане тіло отримуватиме унікальний номер, який разом із даними молекулярно-генетичного аналізу Національної поліції вноситиметься до Електронного реєстру геномної інформації людини.

Для родичів зниклих безвісти громадян цей закон означає суттєве скорочення місяців невідомості та пришвидшення юридичних процедур. Вчасне встановлення статусу особи критично важливе для врегулювання майнових прав, оформлення спадщини або призначення належних державних виплат і пенсій у зв'язку із втратою годувальника.

Нагадаємо, при РНБО планується створити робочий орган для координації процесу ідентифікації тіл загиблих захисників України. У регіонах посилять систему судово-медичної експертизи та створять спеціалізовані бюро для ідентифікації загиблих.

Кабінет Міністрів уже затвердив єдиний порядок роботи для ідентифікації тіл, спрямований на пришвидшення експертиз та сповіщення родин. Нова система включає стандартизовані правила огляду, судово-медичних досліджень та кодування, а також передбачає збільшення фінансування у державному бюджеті на відповідне обладнання.