Варто звернутися до нотаріуса: які правила з'явилися для продажу спільного майна подружжя

В Україні набрав чинності закон, згідно з яким згода подружжя на розпорядження майном повинна нотаріально затверджуватися. Зміни внесли, аби узгодити норми сімейного права з Цивільним кодексом й вимога до оформлення подібних правочинів.

Зміни стосуються подружжя, яке хоче розпоряджатися спільним майном

В Україні почав діяти Закон України № 4824-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку вчинення правочинів в інтересах малолітніх та неповнолітніх осіб". Нововведення також запровадили для подружжя чи колишніх чоловіка та дружини. Якщо пара хоче вчинити правочини щодо спільного майна, й укладають згоду після 25 травня 2026 року, то вона має посвідчуватися нотаріально. Про це пише Нотаріальна палата України.

Йдеться про розпорядження майном. Наприклад, якщо в подружжя у шлюбі придбало авто, то воно вважається спільним, а тому на його продаж чи дарування має бути спільна згода. Тепер перед здійсненням правочину потрібно звертатися до нотаріуса.

Експерти зазначили, що якщо заяву подає один з подружжя, то засвідчення справжності підпису повинне відбуватися за законом, що діяв під час її подання.

Тобто від 25 травня згоди подружжя на розпорядження майном обов'язково повинні бути нотаріально затверджені. Водночас такі згоди додаються до нотаріального посвідчення договору та не повинні вноситися до Журналу реєстрації вхідних документів.

Згідно з законом, зміни внесуть у Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України та Правила ведення нотаріального діловодства.

Варто зазначити, що Цивільний кодекс змушує подружжя укладати згоду на правочини зі спільним майном у письмовій формі. Документ посвідчує нотаріус.

Крім того, закон допускає, що якщо договір на розпорядження спільним майном укладає один з подружжя, то інший вже надав згоду. Але в такому випадку справа нерідко доходить до суду для оскарження.

Важливо! Договори, які були укладені до 25 травня 2026 року залишаються чинними. Правочини за ними здійснювати можна.

Щоб оформити згоду на правочини потрібно звернутися до нотаріуса, щоб він у першу чергу встановив правовий режим майна. Визначається період придбання майна, чи перебувала пара у шлюбі та чи не має майно іншого правового статусу.

Також фахівець перевіряє особу заявника, відповідність документа до вимог чинного законодавства. Після цього договір оформлюється як нотаріально посвідчений правочин.

Які документи потрібні для оформлення згоди?

Під час звернення до нотаріуса людина має мати при собі:

паспорт та ідентифікаційний код;

документ про шлюб або його розірвання;

необхідні документи на майно;

дані для майбутнього договору.

Якщо шлюб був розірваний, то спільно набуте майно не втрачає свій правовий статус. Тому для дій з такими речами теж потрібна спільна нотаріально посвідчена згода.

Як тепер оформити майно на дітей?

В Україні спростили процедуру оформлення майна на дітей. Відтепер, якщо дитина безоплатно отримує у власність нерухомість, автомобіль чи інше цінне майно, батькам більше не потрібно отримувати дозвіл органу опіки та піклування. Для оформлення достатньо згоди батьків або інших законних представників дитини.

Якщо дитині менше, ніж 14 років, то договори від її імені укладають батьки або законні представники. Підлітки від 14 до 18 років можуть брати участь в укладенні договорів самостійно, але також за згодою батьків.

У випадках, якщо ж майно, яке вже належить дитині, планують продати, подарувати, обміняти, передати в заставу чи іпотеку, дозвіл органу опіки та піклування залишається обов'язковим.