Изменения касаются супругов, которые хотят распоряжаться общим имуществом

В Украине начал действовать Закон Украины № 4824-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка совершения сделок в интересах малолетних и несовершеннолетних лиц". Нововведения также ввели для супругов или бывших мужа и жены. Если пара хочет совершить сделки в отношении общего имущества, и заключают согласие после 25 мая 2026, то оно должно удостоверяться нотариально. Об этом пишет Нотариальная палата Украины.

Речь идет о распоряжении имуществом. Например, если в супруги в браке приобрели авто, то оно считается общим, а потому на его продажу или дарение должно быть общее согласие. Теперь перед совершением сделки нужно обращаться к нотариусу.

Эксперты отметили, что если заявление подает один из супругов, то засвидетельствование подлинности подписи должно происходить по закону, действовавшему во время его подачи.

То есть от 25 мая согласия супругов на распоряжение имуществом обязательно должны быть нотариально утверждены. В то же время такие согласия прилагаются к нотариальному удостоверению договора и не должны вноситься в Журнал регистрации входящих документов.

Согласно закону, изменения внесут в Порядок совершения нотариальных действий нотариусами Украины и Правила ведения нотариального делопроизводства.

Стоит отметить, что Гражданский кодекс заставляет супругов заключать согласие на сделки с общим имуществом в письменной форме. Документ удостоверяет нотариус.

Кроме того, закон допускает, что если договор на распоряжение общим имуществом заключает один из супругов, то другой уже дал согласие. Но в таком случае дело нередко доходит до суда для обжалования.

Важно! Договоры, которые были заключены до 25 мая 2026 года остаются в силе. Сделки по ним осуществлять можно.

Чтобы оформить согласие на сделки нужно обратиться к нотариусу, чтобы он в первую очередь установил правовой режим имущества. Определяется период приобретения имущества, находилась ли пара в браке и не имеет ли имущество другого правового статуса.

Также специалист проверяет личность заявителя, соответствие документа требованиям действующего законодательства. После этого договор оформляется как нотариально удостоверенная сделка.

Какие документы нужны для оформления согласия?

При обращении к нотариусу человек должен иметь при себе:

паспорт и идентификационный код;

документ о браке или его расторжении;

необходимые документы на имущество;

данные для будущего договора.

Если брак был расторгнут, то совместно приобретенное имущество не теряет свой правовой статус. Поэтому для действий с такими вещами тоже нужно совместное нотариально заверенное согласие.

Как теперь оформить имущество на детей?

В Украине упростили процедуру оформления имущества на детей. Отныне, если ребенок безвозмездно получает в собственность недвижимость, автомобиль или другое ценное имущество, родителям больше не нужно получать разрешение органа опеки и попечительства. Для оформления достаточно согласия родителей или других законных представителей ребенка.

Если ребенку меньше, чем 14 лет, то договоры от его имени заключают родители или законные представители. Подростки от 14 до 18 лет могут участвовать в заключении договоров самостоятельно, но также с согласия родителей.

В случаях, если же имущество, которое уже принадлежит ребенку, планируют продать, подарить, обменять, передать в залог или ипотеку, разрешение органа опеки и попечительства остается обязательным.