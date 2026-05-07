Має бути добровільне рішення, – міністр соцполітики розповів про ідеї для повернення біженців

Збір даних про українців проведуть у Європі, щоб була можливість повертати їх додому. Держава обговорює з партнерами шляхи для повернення своїх людей з-за кордону.

Що відомо про ініціативу повернення українців з-за кордону?

Посадовці хочуть, аби українці, які втікали від війни, почали повертатися додому, хоча й розуміють, що таке рішення людина має ухвалювати зважено й добровільно. Зокрема вже тривають розмови про те, що після 2027 року, ймовірно, завершиться режиму тимчасового захисту в ЄС. Про це написали на сайті Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Міністр Денис Улютін у США зустрівся з Європейським комісаром з питань внутрішніх справ та міграції Магнусом Бруннером. Мова йшла про те, що українці зможуть повертатися додому, коли це буде безпечно. Проте Європа після березня 2027 року може не продовжити тимчасовий захист біженців, а тому більшість громадян втратить легальний статус перебування й все одно буде змушений повернутися до України.

Водночас Улютін наголошує, що під час ухвалення таких рішень варто уникати правової невизначеності та роздробленості підходів щодо українців, які мали через війну виїхати з України. Адже відомо, що держави ЄС після 2027 року можуть не мати єдиних норм, а запровадити різні правила для українців. Через це статус і права людей можуть суттєво відрізнятися залежно від держави перебування.

Наша позиція є чіткою: ми хочемо, щоб українці поверталися додому, але це має бути добровільне та усвідомлене рішення. Ключовим чинником для прийняття такого рішення залишається безпека, яка залежить від ситуації на місцях та від наших Збройних Сил. Тому люди повинні мати чіткі, передбачувані і законні можливості для подальшого перебування у ЄС до моменту, поки не будуть забезпечені умови для повернення,

– переконаний очільник Мінсоцполітики.

Тому Україна хоче отримати дані щодо українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС з акцентом на вразливі категорії населення. Таким чином політики могли б планувати необхідні зміни для того, щоб повернення з-за кордону для громадян було безпечним.

Серед іншого Улютін і Бруннер говорили про легальну міграцію українців та інтеграції людей на ринку праці. Також мова йшла про роль Центрів єдності в країнах Європи, через які вдається тримати зв'язок з українцями за кордоном.

Як відомо, для України питання повернення громадян пов’язане з робочою силою ринком праці й посиленням економіки. Крім того, держава хоче зробити так, аби українці не переїжджали в пошуку "кращого життя".

Нагадаємо! Перший Центр єдності українців нещодавно відкрився в Берліні. Він має назву Unity Hub Berlin. Люди, зокрема, приходять туди на консультації. Вже за два тижні після відкриття було надано допомогу майже 500 українцям.

Що зараз передбачає тимчасовий захист у ЄС?

Тимчасовий захист для українців країни Європи запровадили на підставі спеціальної директиви після початку повномасштабної війни у 2022 році. Саме вона дозволяє українцям легально проживати, працювати, навчатися та отримувати соціальну допомогу без проходження стандартної процедури отримання притулку.

Якщо після березня 2027 року дію тимчасового захисту не продовжать, то ЄС можуть почати переводити українців на інші типи легального перебування. Це ті підстави, що були до війни – трудові візи, посвідки на проживання, навчальні програми або національні механізми захисту.

Чи можуть в Україні покарати за перетин кордону?

До Верховної Ради внесли законопроєкт №13673, що пропонує суттєво посилити відповідальність за незаконний виїзд військовозобов’язаних чоловіків за кордон під час воєнного стану. Передбачено, що штрафувати можна й тих, хто виїхав законно, але не повернувся вчасно.

Юристи пояснили, що наразі Україна не має механізму примусового повернення всіх військовозобов’язаних чоловіків із-за кордону. А депортація з країн ЄС може відбуватися лише через порушення їхнього законодавства.