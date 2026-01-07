Як повернутися на службу після СЗЧ і уникнути тюрми: роз’яснення від ТЦК

Самовільне залишення місця служби під час воєнного стану є кримінальним злочином і може каратися позбавленням волі. Водночас закон передбачає чіткий механізм, який за певних умов дозволяє військовослужбовцю повернутися до строю без тюремного строку.

Як карають за СЗЧ?

Самовільне залишення місця служби в умовах воєнного стану є кримінальним правопорушенням, однак закон передбачає чітко визначені механізми, які за певних умов дають змогу військовослужбовцю повернутися до строю без позбавлення волі, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Львівський обласний ТЦК та СП роз'яснив, як повернутися із СЗЧ без тюремного терміну. Повернення після СЗЧ без кримінальних наслідків – це складний, але можливий шлях. Суд зважає на причини вчинку та поведінку військовослужбовця після повернення.

Існує поширений міф, що за СЗЧ передбачена лише дисциплінарна або адміністративна відповідальність. Насправді в умовах воєнного стану – це кримінальний злочин.

Верховний Суд роз'яснив: самовільне залишення місця служби понад 10 діб у воєнний час утворює склад злочину за ч. 5 ст. 407 ККУ. Санкція статті – позбавлення волі від 5 до 10 років.

Норма застосовується до всіх військовослужбовців – як мобілізованих, так і контрактників.

Як уникнути кримінальної відповідальності?

Кримінальної відповідальності можна уникнути у визначених законом випадках. Відповідно до ч. 5 ст. 401 КК України, військовослужбовець може бути звільнений від кримінальної відповідальності, якщо:

СЗЧ вчинене вперше;

військовослужбовець добровільно повертається на службу;

подано клопотання слідчому, прокурору або суду;

є письмова згода командира військової частини.

Важливо! У Верховній Раді вже підтримано в першому читанні законопроєкт, який може обмежити застосування пом'якшувальних норм. Тому зволікати небезпечно – діяти потрібно негайно.

Який алгоритм повернення на службу після СЗЧ?

Процедура загалом однакова – незалежно від того, чи планується повернення до свого підрозділу, чи до іншого. Найпростіший шлях – через застосунок "Армія+".

Подати рапорт із зазначенням наміру повернутися на службу.

Отримати письмову згоду командира військової частини.

Прибути до ВСП.

Командир ухвалює рішення про відновлення на службі (при першому СЗЧ – зазвичай позитивне).

Якщо відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР:

За участі адвоката подати клопотання про повернення на службу.

Матеріали передаються до суду.

Суд вирішує питання про звільнення від кримінальної відповідальності.

Після позитивного рішення – поновлення на службі.

Якщо СЗЧ тривало менше 3 діб – кримінальне провадження не відкривається.