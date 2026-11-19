Постійна сплата штрафів за пропуск медогляду не рятує від нових повісток, а успішне завершення військово-лікарської комісії не гарантує, що людина отримає бронь від мобілізації, коли порушення вже фіксувалися. Щоб оформити захист від призову, громадянам необхідно перевіряти свій точний статус у реєстрі "Оберіг".

Чому сплата штрафів не зупиняє нові виклики

Спроба просто сплачувати штрафи за неявку на медичний огляд не позбавляє військовозобов'язаного подальших претензій з боку центру комплектування. Як пояснив адвокат Станіслав Гіммельфарб на правовому порталі "Юристи.ua", на практиці після визнання правопорушення та сплати грошей чергове порушення в системі може зафіксуватися вже за кілька десятків хвилин.

За словами правознавця, такий фінансовий тягар стає безглуздим, оскільки сплата попереднього штрафу не скасовує обов'язку виконати вимогу закону. Центри комплектування просто генерують нові виклики на проходження медичного огляду.

Якщо ви пройдете медичний огляд, а його результати будуть належним чином внесені до реєстру військовозобов'язаних, то підстава для повторного формування порушень саме через непроходження цього медичного огляду повинна відпасти,

– написав фахівець.

Але Станіслав Гіммельфарб додав: усе це не означає, що після проходження ВЛК центр комплектування більше не матиме права надсилати повістки з інших законних підстав.

Тобто юрист наголосив, що єдиним дієвим практичним кроком для припинення постійного накладення стягнень є фактичне проходження військово-лікарської комісії.

Зауважимо! Багато працівників розраховують одразу після комісії оформити бронювання від роботодавця, однак на практиці стикаються з відмовою через свій юридичний статус – про них вже наявні записи про порушення. Тож вирішальне значення має категорія обліку в державній системі "Оберіг".

Спеціальний механізм бронювання строком до 45 днів діє лише для співробітників підприємств оборонно-промислового комплексу та критичних виробництв для потреб Збройних Сил України.

Що робити військовозобов'язаному

Юрист радить спершу виконати вимогу щодо медкомісії, якщо саме вона є джерелом постійних викликів і грошових штрафів. Після цього слід переконатися через електронний кабінет або реєстри, що всі дані про стан здоров'я внесені коректно.

Паралельно потрібно з'ясувати відповідність посади критеріям для бронювання за місцем працевлаштування. Лише сукупність цих кроків дозволить захистити власні фінанси від регулярних стягнень і забезпечити законну відстрочку від призову.

Нагадаємо, під час воєнного стану висновок військово-лікарської комісії діє один рік з моменту завершення огляду. Повторний медогляд призначають у разі значних змін стану здоров'я або після тимчасової непридатності.