Почему уплата штрафов не избавляет от новых вызовов

Попытка просто уплатить штрафы за неявку на медицинский осмотр не избавляет военнообязанного от дальнейших претензий со стороны центра комплектования. Как пояснил адвокат Станислав Гиммельфарб на правовом портале "Юристы.ua", на практике после признания правонарушения и уплаты штрафа очередное нарушение в системе может быть зафиксировано уже через несколько десятков минут.

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По словам правоведа, такое финансовое бремя становится бессмысленным, поскольку уплата предыдущего штрафа не отменяет обязанности выполнить требование закона. Центры комплектования просто генерируют новые вызовы на прохождение медицинского осмотра.

Если вы пройдете медицинский осмотр, а его результаты будут надлежащим образом внесены в реестр военнообязанных, то основание для повторного формирования нарушений именно из-за непрохождения этого медицинского осмотра должно отпасть– написал специалист.

Но Станислав Гиммельфарб добавил: все это не означает, что после прохождения ВВК центр комплектования больше не будет иметь права направлять повестки по другим законным основаниям.

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То есть юрист подчеркнул, что единственным действенным практическим шагом для прекращения постоянного наложения взысканий является фактическое прохождение военно-врачебной комиссии.

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Обратите внимание! Многие работники рассчитывают сразу после комиссии оформить бронирование от работодателя, однако на практике сталкиваются с отказом из-за своего юридического статуса – о них уже имеются записи о нарушениях. Поэтому решающее значение имеет категория учета в государственной системе "Оберег".

Специальный механизм бронирования сроком до 45 дней действует только для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса и критически важных производств для нужд Вооруженных Сил Украины.

Что делать военнообязанному

Юрист советует сначала выполнить требование о прохождении медкомиссии, если именно она является источником постоянных вызовов и денежных штрафов. После этого следует убедиться через электронный кабинет или реестры, что все данные о состоянии здоровья внесены корректно.

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Параллельно необходимо выяснить соответствие должности критериям бронирования по месту работы. Только совокупность этих шагов позволит защитить собственные финансы от регулярных взысканий и обеспечить законную отсрочку от призыва.

Напомним, во время военного положения решение военно-врачебной комиссии действует в течение одного года с момента завершения осмотра. Повторный медосмотр назначают в случае значительных изменений состояния здоровья или после временной негодности.