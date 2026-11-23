Якщо ТЦК не знаходять військовозобов'язаного за адресою реєстрації, то закон дозволяє службовцям розшукувати його за допомогою інших способів. Оповіщення може відбуватися, наприклад, за місцем роботи.

ТЦК може звернутися до роботодавця, але не до родичів

Центри комплектування користуються різними способами, аби знайти фактичне місце перебування військовозобов'язаного. Деякі з цих шляхів цілком законні через дію постанови Кабінету Міністрів №560. Інші ж – не дозволяються. 24 Канал розпитав експертів, як саме ТЦК можуть визначати, де перебуває українець.

На роботодавця покладено обов'язок вести військовий облік працівників і за розпорядженням ТЦК він має оповістити конкретного працівника про виклик. Проте це не означає, що керівництво має дозвіл встановлювати, де працівник перебуває поза роботою, чи примусово доставляти його до центру комплектування. Про це в коментарі нашій редакції розповів адвокат і керівний партнер адвокатського об'єднання "Прімус Партнерс" Сергій Касянчук.

Службовці не мають права відстежувати військовозобов'язаного й запитувати про його місце перебування родичів й сусідів. Так само, за словами адвоката, ніхто, крім самого військовозобов'язаного, не може отримувати замість нього повістку.

Сергій Касянчук Керівний партнер АО "Прімус Партнерс" Розмова з родичем чи передання йому повістки саме по собі не підтверджує, що адресата належно оповістили. Для поштових відправлень діє окреме правило. Якщо повістку надіслали в установленому порядку на адресу, яку людина повідомила ТЦК під час уточнення даних, або на задекларовану чи зареєстровану адресу, якщо іншої вона не повідомила, поштова відмітка про відсутність адресата може підтверджувати належне оповіщення навіть без фактичного отримання листа.

Адвокат і керівник практики військового права Адвокатського об'єднання "АКТ" Вікторія Глушак уточнила, що законно затримати людину можуть лише поліціянти. Проте, коли ТЦК звертаються до органів Національної поліції доставити військовозобов'язаного для припинення порушення правил військового обліку, це не можна вважати повноцінним розшуком.

Вікторія Глушак Керівник практики військового права АО "АКТ" Слідчо-розшукові дії в таких умовах не застосовуються, але якщо вже відкрито кримінальне провадження на військовозобовʼязаного – тоді можуть, але в рамках кримінального розшуку з метою вручення підозри.

Сергій Касянчук додатково зауважив, що у справах про порушення правил військового обліку або законодавства про мобілізацію поліція може діяти тільки за наявності передбачених законом підстав. Сам факт, що людину не застали вдома, такої підстави не створює.

Дані з державних реєстрів можуть допомогти ТЦК уточнити адресу людини або встановити її офіційне місце роботи

Касянчук зауважив, що реальною та законною є ситуація, коли відбувається обмін відомостями між реєстром "Оберіг" та іншими державними інформаційними системами. Таким чином службовці ТЦК отримують дані людини законно й можуть користуватися цією інформацією. Експерт каже, що їм це потрібно для звіряння й уточнення військового обліку та для оповіщення, зокрема через роботодавця.

Якщо людина задекларувала місце проживання через Дію, значення має запис у відповідному державному реєстрі. Саме користування Дією не дає ТЦК доступу до геолокації користувача,

– підкреслив правник.

Важливо, що навіть для службового доступу до відомостей реєстру нерухомості та їх використання працівникам центрів комплектування потрібні законна підстава і визначена мета. Запис про право власності показує, кому належить квартира. Встановити, хто фактично в ній живе, можна лише за додатковими відомостями.

Зверніть увагу! Сам запис не дає посадовцям права увійти до житла чи вважати, що людина отримала оповіщення за цією адресою.

Коментуючи питання, чи може військовозобов'язаний потрапити в поле зору ТЦК через дані з державних баз Вікторія Глушак зазначила, що доступи дійсно були надані службовцям, тому будь-який рух фіксується автоматично і підтягується в Єдиний державний реєстр призовників, військовозобовʼязаних та резервістів.

У розпорядженні органів військового управління є доступи до більшості баз даних різних органів, як от Реєстр речових прав, Демографічний реєстр, Реєстр цивільних станів осіб тощо,

– розповіла адвокат.

Межа втручання у приватне життя

На думку Сергія Касянчука, ситуація стає небезпечною, коли припущення посадовця стає підставою для рішення щодо людини.

Вона може успадкувати квартиру в одному місті й роками жити в іншому. Якщо ТЦК бачить у реєстрі квартиру і робить висновок, що власник там живе, а потім на цьому висновку ґрунтує штраф або звернення до поліції, людина вже змушена захищатися від наслідків чужої помилки,

– каже адвокат.

Зрештою, коментує експерт, держава має право знати адресу, яку людина повідомила для військового обліку. Але це не означає, що саме там вона проживає. Але коли посадовці починають систематично збирати такі відомості через родичів, сусідів чи роботодавця, це вже можна вважати втручання в приватне життя.

І саме посадовець має пояснити, яка норма закону дозволяє йому збирати ці дані та для чого вони потрібні.

Нагадаємо, Міністерство оборони планує впорядкувати військовий облік через взаємодію державних реєстрів. Але поширений міф про використання GPS-стеження за смартфонами у відомстві заперечили. Юристка Вікторія Драпайло пояснювала, що стеження є порушенням Конституції та міжнародного права.