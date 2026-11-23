ТЦК может обратиться к работодателю, но не к родственникам

Центры комплектования используют различные способы, чтобы установить фактическое местонахождение военнообязанного. Некоторые из этих способов вполне законны в силу постановления Кабинета Министров №560. Другие же – не допускаются. 24 Канал расспросил экспертов, как именно ТЦК могут определять, где находится украинец.

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На работодателя возложена обязанность вести военный учет работников, и по распоряжению ЦК он должен уведомить конкретного работника о вызове. Однако это не означает, что руководство имеет право устанавливать, где находится работник вне работы, или принудительно доставлять его в центр комплектования. Об этом в комментарии нашей редакции рассказал адвокат и управляющий партнер адвокатского объединения "Примус Партнерс" Сергей Касянчук.

Сотрудники не имеют права отслеживать военнообязанного и расспрашивать о его местонахождении у родственников и соседей. Так же, по словам адвоката, никто, кроме самого военнообязанного, не может получать вместо него повестку.

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Сергей Касянчук Управляющий партнер АО "Примус Партнерс" Разговор с родственником или передача ему повестки сама по себе не подтверждает, что адресат был должным образом уведомлен. Для почтовых отправлений действует отдельное правило. Если повестку отправили в установленном порядке по адресу, который человек сообщил ТЦК при уточнении данных, или по задекларированному или зарегистрированному адресу, если другого она не сообщила, почтовая отметка об отсутствии адресата может подтверждать надлежащее уведомление даже без фактического получения письма.

Адвокат и руководитель практики военного права Адвокатского объединения "АКТ" Виктория Глушак уточнила, что законно задержать человека могут только полицейские. Однако когда ТЦК обращаются в органы Национальной полиции с просьбой доставить военнообязанного для прекращения нарушения правил воинского учета, это нельзя считать полноценным розыском.

Виктория Глушак Руководитель практики военного права АО "АКТ" Следственно-розыскные действия в таких условиях не применяются, но если уже возбуждено уголовное дело в отношении военнообязанного – тогда могут, но в рамках уголовного розыска с целью вручения подозрения.

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Сергей Касянчук дополнительно отметил, что в делах о нарушении правил воинского учета или законодательства о мобилизации полиция может действовать только при наличии предусмотренных законом оснований. Сам факт того, что человека не застали дома, такого основания не создает.

Данные из государственных реестров могут помочь ТЦК уточнить адрес человека или установить его официальное место работы

Касянчук отметил, что реальной и законной является ситуация, когда происходит обмен сведениями между реестром "Оберег" и другими государственными информационными системами. Таким образом, сотрудники ТЦК получают данные о человеке законно и могут пользоваться этой информацией. Эксперт говорит, что им это нужно для сверки и уточнения военного учета, а также для оповещения, в частности через работодателя.

Если человек задекларировал место жительства через приложение "Дия", значение имеет запись в соответствующем государственном реестре. Само по себе использование приложения "Дия" не дает ТЦК доступа к геолокации пользователя– подчеркнул юрист.

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Важно, что даже для служебного доступа к сведениям реестра недвижимости и их использования сотрудникам центров комплектования необходимы законное основание и определенная цель. Запись о праве собственности показывает, кому принадлежит квартира. Установить, кто фактически в ней проживает, можно только на основании дополнительных сведений.

Обратите внимание! Сама запись не дает должностным лицам права войти в жилье или считать, что человек получил уведомление по этому адресу.

Комментируя вопрос о том, может ли военнообязанный попасть в поле зрения ТЦК через данные из государственных баз, Виктория Глушак отметила, что доступ действительно был предоставлен служащим, поэтому любое перемещение фиксируется автоматически и заносится в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

В распоряжении органов военного управления имеются права доступа к большинству баз данных различных органов, таких как Реестр вещных прав, Демографический реестр, Реестр гражданского состояния лиц и т. д.– рассказала адвокат.

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Пределы вмешательства в частную жизнь

По мнению Сергея Касянчука, ситуация становится опасной, когда предположение должностного лица становится основанием для принятия решения в отношении человека.

Она может унаследовать квартиру в одном городе и годами жить в другом. Если ТЦК видит в реестре квартиру и делает вывод, что владелец там проживает, а затем на этом выводе основывает штраф или обращение в полицию, человек уже вынужден защищаться от последствий чужой ошибки– говорит адвокат.

В конце концов, комментирует эксперт, государство имеет право знать адрес, который человек указал для воинского учета. Но это не означает, что именно там она проживает. Однако когда чиновники начинают систематически собирать такие сведения через родственников, соседей или работодателя, это уже можно считать вмешательством в частную жизнь.

И именно чиновник должен объяснить, какая норма закона позволяет ему собирать эти данные и почему они нужны.

Напомним, Министерство обороны планирует упорядочить воинский учет посредством взаимодействия государственных реестров. Однако распространенный миф об использовании GPS-слежения за смартфонами в ведомстве опровергли. Юрист Виктория Драпайло объясняла, что слежка является нарушением Конституции и международного права.