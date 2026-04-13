Жінку, яка винна понад 160 000 гривень аліментів, не позбавили батьківських прав: позиція суду

Мати не можна позбавити батьківських прав, якщо не можливо довести її свідоме й систематичне ухилення від виховання дітей. Суд встановив, що хоча мати 10 років не ціквилася життям доньок, але позбавити її прав немє підстав.

Дві неповнолітні дівчини через представника подали позов до суду, щоб позбавити свою матір батьківських прав. Їх вже понад 10 років виховували бабуся й батько, а мати не цікавилася їхнім навчанням, здоров'ям і не давала гроші. Про це йдеться в матеріалах справи №583/2426/25

Дивіться також Без розірвання шлюбу: як подружжя може розділити майно за законом

За словами дівчат, батьки розірвали шлюб у 2016 році. Мати ще з 2015 року не виконувала батьківських обов'язків. Крім того, вона є боржницею зі сплати аліментів. Борг вже виріс до 169 000 гривень. Дівчата заявили, що не бажають підтримувати зв'язок з матір'ю. Їхню позицію підтримав орган опіки та піклування Чернеччинської сільської ради.

Важливим моментом було те, що батько дівчат зник безвісти під час військової служби, але саме він їх забезпечував і виховував. Суд першої інстанції не побачив підстав, щоб позбавити матір батьківських прав. А матері повідомили про необхідність належного виконання батьківських обов’язків.

Однак представник дівчат подав апеляцію, наголошуючи на невиконанні їхньою матір’ю обов’язків протягом досить тривалого часу, що є самостійною підставою для позбавлення її батьківських прав. Крім того, наголошувалося, що суд нібито не врахував вік дівчат, які мають право ухвалювати рішення та велику суму заборгованості.

Проте й апеляція не змогла забрати батьківські права в жінки. Не було доведено свідомий, винний та систематичний характер її ухилення від виховання дітей. Саме цього вимагає стаття 164 Сімейного кодексу України.

Тобто для такого кроку недостатньо лише неналежного виконання обов'язків чи відсутності участі в житті дітей. У нинішньому випадку з жінкою не працювали уповноважені органи, вона не отримувала покарання чи штрафів. Так само заборгованість зі сплати аліментів – це не належна підстава для позбавлення жінки батьківських прав. Документи, які подали позивачі, лише підтверджували факт проживання дітей з бабусею.

Позиція дітей мала б значення, якби були інші докази свідомої бездіяльності матері. А висновок органу опіки – це лише рекомендація, яка не грає значної ролі для вирішення цього конфлікту.

Водночас відповідачка – мати дівчат – висловила заперечення проти позову, а тому, на думку суду, має інтерес до своїх обов'язків і дітей.

Що варто знати про аліменти?