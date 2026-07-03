Виступають "за сімейні цінності": Туреччина не впустила до портів лайнер зі спільнотою ЛГБТК+

У Туреччині ставлення до представників ЛГБТК+ спільноти в цілому негативне. У країні захищають "моральні стандарти" та "сімейні цінності". При чому таке ставлення спостерігається навіть до громадян інших країн.

Туреччина не впустила у свої порти лайнер з американцями

Днями до Анкари мав прибути круїзний лайнер, на якому відпочивали американські громадяни, що відносять себе до ЛГБТК+ спільноти. Але Анкара заявила, що корабель не зможе ввійти в їхні порти через заборону. Про це пише CNN.

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Туреччина відмовилася прийняти судно через "моральні стандарти" та "сімейні цінності". Як розповів власник компанії, яка організовувала тур для представників ЛГБТК+ Річ Кемпбелл, було заплановано, що лайнер зайде в порт міста Кушадаси, а потім – у Стамбул. А загалом рейс здійснюється з Афін до Венеції.

У Туреччині дізналися про те, хто буде пасажирами й заявили, що судно зі США везе "відомих поведінкою, несумісною з основами нашого суспільства та моральними цінностями" людей. Тобто влада прямо сказала, що представників ЛГБТК+ в Туреччині не раді бачити, бо країна проповідує стосунки чоловіка й жінки й фактично не визнає інші поєднання.

Так компанії довелося дещо перебудувати маршрут і замість турецьких портів зупиняти лайнер в Каїрі та на острові Крит.

Мене дуже непокоїть, коли країна вирішує, кого з туристів пускати, а кого ні, – прокоментував Кемпбелл таке рішення, озвучене зокрема й у провінції Айдин, де розташований порт.

Власник компанії додав, що за 36 років організації рейсів їм упереше заборонили заходити в порт лише через "те, хто вони є".

Водночас у Стамбулі до протидії представникам ЛГБТК+ навіть залучили поліцію. Правоохоронці перевірили один з барів, у якому пасажири лайнера мали проводити вечірку.

Зауважимо, що різкі висловлювання про спільноту ЛГБТК+ часто лунають від представників керівної партії президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. У країні заборонені прайд-марші та, звичайно ж, одностатеві шлюби.

Яка ситуація з визнанням спільноти ЛГБТК+ в Україні?

Проєкт нового Цивільного кодексу, за словами народної депутатки Інни Совсун, не враховує низку європейських стандартів, зокрема щодо захисту прав ЛГБТК-спільноти. За її словами, через це Україна може отримати зауваження від партнерів у процесі вступу до ЄС.

При цьому в Києві днями пройшов ювілейний Марш рівності. Учасники закликали державу забезпечити рівні права для ЛГБТ-пар, зокрема юридичне визнання їхніх сімей. Під час заходу безпеку забезпечували правоохоронці, а поруч також проходила окрема акція прихильників традиційних сімейних цінностей.

Загалом в Україні одностатеві пари не можуть офіційно одружитися чи отримати весь обсяг прав, який мають подружжя. Водночас юристи пояснюють, що частину майнових і особистих питань можна врегулювати за допомогою цивільноправових договорів, заповітів, довіреностей та інших юридичних інструментів.