Турция не пустила в свои порты лайнер с американцами

На днях в Анкару должен был прибыть круизный лайнер, на котором отдыхали американские граждане, относящие себя к ЛГБТК+-сообществу. Но Анкара заявила, что судно не сможет войти в их порты из-за запрета. Об этом пишет CNN.

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Турция отказалась принять судно из-за "моральных стандартов" и "семейных ценностей". Как рассказал владелец компании, организовавшей тур для представителей ЛГБТК+, Рич Кэмпбелл, планировалось, что лайнер зайдет в порт города Кушадасы, а затем – в Стамбул. В целом рейс осуществляется из Афин в Венецию.

В Турции узнали о том, кто будет пассажирами, и заявили, что судно из США везет людей, "известных поведением, несовместимым с основами нашего общества и моральными ценностями". То есть власти прямо заявили, что представителей ЛГБТК+ в Турции не рады видеть, поскольку страна проповедует отношения между мужчиной и женщиной и фактически не признает другие союзы.

Поэтому компании пришлось несколько изменить маршрут и вместо турецких портов останавливать лайнер в Каире и на острове Крит.

Меня очень беспокоит, когда страна решает, кого из туристов пускать, а кого нет, – прокомментировал Кэмпбелл такое решение, озвученное, в частности, и в провинции Айдын, где расположен порт.

Владелец компании добавил, что за 36 лет организации рейсов им впервые запретили заходить в порт только из-за "того, кем они являются".

В то же время в Стамбуле к противодействию представителям ЛГБТК+ даже привлекли полицию. Правоохранители проверили один из баров, в котором пассажиры лайнера должны были устроить вечеринку.

Отметим, что резкие высказывания в адрес ЛГБТК+-сообщества часто звучат из уст представителей правящей партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В стране запрещены прайд-марши и, конечно же, однополые браки.

Какова ситуация с признанием ЛГБТК+-сообщества в Украине?

Проект нового Гражданского кодекса, по словам народного депутата Инны Совсун, не учитывает ряд европейских стандартов, в частности касающихся защиты прав ЛГБТК-сообщества. По ее словам, из-за этого Украина может получить замечания от партнеров в процессе вступления в ЕС.

При этом в Киеве на днях прошел юбилейный Марш равенства. Участники призвали государство обеспечить равные права для ЛГБТ-пар, в частности юридическое признание их семей. Во время мероприятия безопасность обеспечивали правоохранители, а рядом также проходила отдельная акция сторонников традиционных семейных ценностей.

В целом в Украине однополые пары не могут официально вступить в брак или получить весь объем прав, которыми обладают супруги. В то же время юристы объясняют, что часть имущественных и личных вопросов можно урегулировать с помощью гражданско-правовых договоров, завещаний, доверенностей и других юридических инструментов.