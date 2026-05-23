Гарантії та допомога в багатьох сферах: які пільги зберігаються за військовим після звільнення

Військові, які звільнилися зі служби, можуть претендувати на низку соціальних гарантій. Обсяг виплат і допомоги залежить від підстави звільнення, вислуги років та наявності статусу учасника бойових дій.

Що держава гарантує військовим після звільнення?

Закон України захищає права ветеранів війни та гарантує їхній соціальну стабільність. Так учасники бойових дій мають повне право на великий список пільг і виплат. Про це в коментарі 24 Каналу розповіли фахівці юридичної компанії Main Business Partner. До слова, частина пільг може надаватися не лише у вигляді знижок, а й грошима. А за деякі послуги ветеран спочатку платить самостійно, а потім отримує повернення коштів від держави.

У медичній сфері військові гарантовано можуть отримати лікарські засоби, імунобіологічні препарати та виробів медичного призначення за рецептами лікарів. Це все згідно з Законом ветерани війни можуть отримати безоплатно. Також колишні військові можуть першочергово та безкоштовно зубопротезування.

При виході на пенсію чи зміні місця роботи ветерани можуть користуватися поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи. Також держава обіцяє, що необхідні спеціалісти будуть щорічно проводити медичне обстеження і диспансеризацію для колишніх бійців,

– додали експерти.

Військові, які звільнилися, можуть відпочивати в санаторіях теж безоплатно. Якщо ж людина не хоче їхати на курорти, то вона отримує вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Якщо ветеран отримав висновок про тимчасову непрацездатність, то держава гарантує йому виплату в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи.

Гарантії щодо сплати послуг житлово-комунального господарства

Також закон пропонує 75% знижку плати за користування житлом або на сплату комунальних послуг у межах середніх норм споживача.

Також для ветеранів передбачена 75% знижка на паливо, в тому числі рідке, яке він може отримати в межах норм, встановлених для продажу населенню, якщо житло не мають центрального опалення.

Військові користуються правом безплатного проїзду усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів.

Права звільнених військових на роботі в цивільному житті

Військові, які після демобілізації вирішили піти працювати на цивільні підприємства, мають право використовувати чергову щорічну відпустку у зручний для них час. Також держава гарантує щорічне одержання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів.

Якщо на підприємстві відбувається скорочення, то учасник бойових дій теж захищений державою. Він має переважне право на залишення на роботі.

Якщо ж відбувається ліквідація підприємства, установи чи організації, то ветерану надається повне право на гарантоване працевлаштування,

– повідомили юристи.

Чи мають ветерани окремі права на здійснення будівництва?

Закон передбачає, що якщо учасники бойових дій потребують поліпшення житлових умов, то право на першочергове отримання житла за ними зберігається.

Також для ветеранів відводять земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва.

Крім того УБД можуть отримувати позику в банках на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель. За отримані гроші ветерани також можуть здійснити будівництво або придбати дачний будинок і провести доброустрій садових ділянок. Час на погашення такої позики складає 10 років. Надання позик регулює порядок Кабінету Міністрів України.

Варто зазначити! Практика, напрацьована за час повномасштабної війни, показує, що більшість пільг для УБД не призначаються автоматично. Для їхнього оформлення ветеран повинен окремо звертатися до Пенсійного фонду, органів соцзахисту або місцевої влади й підтверджувати свій статус посвідченням учасника бойових дій.

Допомога ветеранам у сфері послуг

Мобільні оператори теж гарантують підги для учасників бойових дій. Так вони мають право сплачувати послуги абонентського зв'язку з 50% знижкою від затверджених тарифів.

У багатьох закладах вже нормою стало першочергове обслуговування у службах побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту, а також установами, що надають соціальні послуги з догляду. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством,

– зауважили фахівці.

Хоча закон гарантує безоплатний проїзд, ветерани нерідко стикаються з відмовами перевізників. Через це в багатьох містах виникають конфлікти між УБД та приватними транспортними компаніями, які кажуть, що держава їм цей проїзд нібито не компенсує.

Чи є гарантії для ветеранів у закладах освіти?

Учасники бойових дій на території інших держав отримують переважне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти. Вони можуть претендувати на позаконкурсний вступ до закладів професійної освіти і на курси для одержання відповідних професій.

Держава забезпечує державною цільовою підтримкою на здобуття освіти учасників бойових дій та їхніх дітей до закінчення ними таких закладів, але лише до досягнення ними 23 років.

Як зазначили юристи, держава пропонує повну або часткову оплату навчання коштами державного та місцевих бюджетів, пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти чи надання соціальної стипендії.

Під час навчання члени родини ветерана та він сам безоплатно отримують підручники, доступ до інтернету й систем баз даних в закладах освіти. Також зі статусом УБД можливо безоплатного проживати в гуртожитку.

Що ще відомо про статус учасника бойових дій в Україні?

В Україні статус учасника бойових дій та статус ветерана війни – це два поняття з різними пільгами. Так "ветеран війни" – це широке поняття, яке отримують не лише УБД, але й люди, які отримали інвалідність через бойові дії. Саме від конкретного статусу залежить перелік пільг, соціальних гарантій і державної допомоги.

Статус учасника бойових дій можуть анулювати, якщо з'ясується, що його отримали на підставі неправдивих документів або з порушенням закону. Також підставою може стати обвинувальний вирок суду за тяжкі злочини проти держави чи національної безпеки України. Після втрати статусу людина автоматично втрачає право на пільги та соціальні гарантії.