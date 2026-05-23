Нові правила бронювання: у Мінекономіці озвучили пропозицію для тих, хто не оновив дані

В Україні хзміннються правила бронювання, яке змушує підприємства переглянути документи працівників, підтвердити критичність. Уже в середині червня нові норми можуть запрацювати.

Що буде з людьми на підприємствах, які не оновили свої дані?

Нова норма не вплине на працівників, які унормували свої військово-облікові дані. Але офіційні дані показують, що майже два мільйни людей не з'являлися в ТЦК, тому постає питання, що буде далі з їхнім бронюванням. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболєв, передає 24 Канал.

За словами міністра, людей, які не оновили дані хочуть якимось чином залучити в економіку. Для цього проводиться відповідна робота з Міністерством оборони.

Під час військового стану людина має або працювати, або воювати. Тому ми шукаємо з ними варіанти (з Міноборони, – 24 Канал), які процедури спростити та що зробити, щоб ввести людей в економіку або в Сили оборони,

– сказав Соболєв.

Фактично міністр підтвердив, що українцям, які перебувають у так званій "сірій зоні" й не оновили дані, пропонують вибір – або обов'язкова робота задля економіки, або участь безпосередньо в бойових діях.

Важливо! Йдеться про військовозобов’язаних, які не оновили військово-облікові дані після змін мобілізаційного законодавства, не з’являлися до ТЦК або працюють неофіційно. Саме через тих хто перебуває "в тіні" держава не може ефективно вести облік.

Соболєв також нагадав, що на підприємтсвах, які працюють на оборону, та у критично важливих установах квота для бронювання працівників складає 100%. Ба більше, компанії мають потребу у працівниках. Тому міністр переконаний, що знайти роботу й отримати бронювання – можливо. І це набагато краще, ніж "сидіти в тіні".

Зауважимо, що бізнес уже давно скаржиться на нестачу працівників, особливо в промисловості, будівництві, логістиці та оборонному секторі. Саме тому влада дедалі частіше говорить про необхідність залучення до офіційного працевлаштування більшої кількості людей.

Що відомо про оновлення правил бронювання в Україні?

Через війну, що триває, держава змінює правила бронювання. Головною зміною, яка почне діяти вже влітку, буде справедливий підхід до бронювання та ефективність залучення людей до економіки. Так згідно зі змінами мають збільшити розмір мінімальної зарплати для отримання звільнення від мобілізації. Вона сягатиме 26 тисяч гривень.

Працівників, які мають роботу за сумісництвом, зможуть отримувати відстрочку лише на основному місці роботи. Раніше їх могли враховувати одразу на кількох підприємствах.

Протягом трьох місяців після того, як постанова стане чинною, переглянуть статус усіх підприємств, які вже мають статус критичності.