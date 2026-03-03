На рівні з близькими родичами: спадкоємець четвертої черги може отримати майно померлого

Зміна черговості права на спадщину можлива, якщо для цього є підстави. Якщо вони наявні, а нотаріус відмовляється видати свідоцтво, то його дії – неправомірні.

Чи може спадкоємець четвертої черги отримати майно померлого?

Суд 21 січня розглядав справу про передачу спадщини померлого чоловіка, який не залишив заповіт. Як відомо, за таких умов його майно та земельні ділянки мали б перейти родичам по черзі. Верховний Суд пояснив, як вдалося встановити, що право на спадщину цілком має цивільна дружина, якщо вона доведе факт спільного проживання зі спадкодавцем.

Реальний кейс колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду показав, що намагатися змінити черговість одержання права на спадкування можливо, навіть коли справа дійшла до негативного висновку апеляційного суду.

Чому виникли спори в питанні одержання спадщини?

Позивач – жінка, з яким не була у шлюбі зі спадкодавцем, але з 2001 року вони проживали разом. Подружжя мало спільне господарство та бюджет. Дитина пари загинула під час виконання бойового завдання, тому найближчими офіційними родичами – спадкоємцями другої черги – залишалися брат і сестра померлого.

Однак на суді з'ясувалося, що в останні роки життя спадкодавця за ним доглядала саме цивільна дружина. За станом здоров'я йому була потрібна стороння допомога. Нотаріус не врахував цей факт, що жінка також має право на спадщину, бо шлюб не був зареєстрований. Мовляв, за таких умов вона не входить до кола спадкоємців і не має частки у спадковому майні.

Через суд жінка померлого просила змінити черговість спадкування та надати їй право отримати майно разом зі спадкоємцями другої черги на підставі статті 1259 Цивільного Кодексу України.

Варто зазначити! Стаття говорить про те, що людина має право на частку у спадщині, за умови, що вона протягом тривалого часу опікувалася, матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який був у безпорадному стані.

Суд першої інстанції відмовив позивачці, бо не знайшов доказів її опіки над чоловіком. Апеляційний суд теж зазначив, що не були заявлені позовні вимоги про встановлення факту спільного проживання жінки та померлого, що тривало не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини.

Дійсно, відповідного рішення не було, а тому пред’явлення позову про зміну черговості одержання права на спадкування вважали передчасним та необґрунтованим.

Яке рішення виніс Верховний Суд?

Постанову Апеляційного суду вдалося скасувати під час розгляду справи у Верховному Суді. Там зазначили, що наявність чи відсутність факту проживання однією сім’єю має з’ясовуватися. Апеляційний суд не врахував, що заявлені позивачем вимоги про зміну черговості залежать від встановлення факту проживання позивача однією сім’єю зі спадкодавцем.

Вимоги про встановлення юридичних фактів не забезпечують ефективний захист прав у справах позовного провадження, а є лише підставою для вирішення такої справи,

– йдеться в рішенні суду.

Тобто Верховний суд скасував постанову апеляційної інстанції та передав справи на новий апеляційний розгляд. Так має відбутися встановлення факту проживання однією сім'єю жінки зі спадкодавцем.

Що ще варто знати про отримання права на спадщину?