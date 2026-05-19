Чи приймають нотаріуси документи з Дії: що каже закон і в чому головна проблема

Хоча держава й намагається цифровізувати всі державні послуги, практика показує, що не всі нотаріуси готові до змін. У багатьох випадках фахівці відмовляють громадянам, якщо в них немає паперового ідентифікаційного коду.

Чи дійсно деякі послуги не доступні без паперової картки платника податків?

Більшість послуг в Україні вже цифровізовані, а фахівцям достатньо пред'явити електронний документ у Дії. Проте люди стикаються з випадками, коли без фізичного документа не обійтися для отримання нотаріальної послуги. Про це повідомила "Судово-юридична газета".

Першочергово, неможливість прийняти електронну картку платника податків полягає в недостатній підготовці законодавства. Адже цифрові сервіси не врегульовані у сфері нотаріату, через що виникають спори.

Після того як державні послуги масштабно цифровізували, людей запевнили, що всі електронні документи прирівнюються до оригіналу й мають таку ж юридичну силу. Але саме нотаріуси згідно з законом не можуть приймати електронні документи, адже в нормах це не прописано.

Нотаріат зараз найбільш формалізована сфера права, в якій не дозволяються будь-які помилки в ідентифікації особи та її даних може призвести до того, що правочин може стати нечинним. У таких випадках часто відповідальність несуть саме нотаріуси.

Так Закон України "Про нотаріат" вказує, що під час надання послуги потрібно перевірити податкові дані людини саме за допомогою картки, довідки, або копії документа. Хоча документ у Дії можна вважати цифровою копією ІПН, бо дані туди підтягуються з реєстрів, але лише її не достатньо для вчинення правочинів.

Тобто людина може прийти до нотаріуса лише з Дією та ID-карткою, але отримати відмову через відсутність паперової довідки про присвоєння податкового номера.

Закони "Про електронні довірчі послуги" та "Про електронні документи та електронний документообіг" дозволяють приймання електронних документів, якщо в того, хто їх перевіряє, є технічна можливість для цього. А в Україні досі немає окремої процедури, щоб нотаріуси чи інші отримувачі могли перевірити е-картки РНОКПП.

Крім того, до справи людини обов'язково долучається копія її електронного документа. Якщо людина подала електронний ідентифікаційний код, то це не вважається необхідною копією.

При цьому електронні документи вже давно приймають працівники в українських банках, ЦНАПах, судах та під час отримання державних послуг. Сфера нотаріату виглядає як виключення.

Чому це важливо?

Нотаріуси не ризикують порушувати закон, адже за неправильність даних вони відповідають персонально. Тому норми вимагають відмовляти громадянам у послугах, якщо в них немає при собі встановлених документів.

Відтак фахівці користуються спеціальним регулюванням й користуватися виключно паперовим документообігом. Фахівці через таке регулювання часто обирають більш формальний і безпечний підхід.

Якої позиції дотримується Верховний Суд?

Верховний Суд підтримує потребу спеціального цифрового порядку. Так навіть якщо довіреність була сформована через "Електронний суд" є чинною навіть без посвідчення нотаріуса. У відповідному рішенні йшлося про те, що в Україні передбачено механізм електронного представництва та існування "електронної довіреності".

При цьому законодавство щодо нотаріату не змінювалося, тому Верховний Суд у справі №520/671/23 підтримав покарання для нотаріуса, зокрема блокування доступу до державного реєстру, через те, що він припустився помилки при перевірці судового рішення в електронній формі. Відтак, дотримання встановленого порядку та перевірки нотаріусом всіх документів є головним завданням.

Тож аби проблему можна було вирішити, зміни варто вносити в законодавство про нотаріат та електронної ідентифікації. Важливо також дати нотаріусам можливість якимось чином перевіряти електронні РНОКПП й закріпити це право законодавчо.

Українцям перед зверненням до нотаріуса радять заздалегідь уточнювати перелік документів і мати їхні паперові оригінали.

