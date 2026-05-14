Як працює та що вміє новий штучний інтелект у Дії?

Дія.AI – це не просто звичайний чатбот, до яких ми звикли, а повноцінний ШІ-агент, здатний не лише надавати відповіді, а й допомагати у виконанні конкретних дій. В основі асистента лежить модель штучного інтелекту Gemini від компанії Google, розгорнута на платформі Vertex AI. Завдяки цьому алгоритм розуміє складні контексти, спілкується "людяно" та може самостійно добирати необхідні сервіси під конкретну життєву ситуацію користувача, пише офіційний сайт застосунку Дія.

Дивіться також Цифровий двійник для атомної станції: як GenAI змінює управління критичною інфраструктурою

Наразі сервіс працює в режимі відкритого бета-тестування. ШІ-агент у мобільному застосунку вже підтримує декілька ключових функцій:

Формування витягів про місце проживання. Документ можна замовити як для дорослого, так і для дитини. Достатньо написати в чаті фразу "мені потрібен витяг", і система автоматично сформує документ за лічені хвилини. Статуси готовності ("в обробці" чи "готово") відображаються безпосередньо в діалозі, де і можна завантажити готовий файл.

Сплата штрафів ПДР. Асистент проактивно сповіщає про отримані штрафи за порушення правил дорожнього руху. У повідомленні зазначаються дата й сума, а також надається пряме посилання для оплати в кілька кроків. Після завершення транзакції користувач одразу отримує квитанцію.

Консультації та інструкції. Дія.AI працює цілодобово і може надати покрокові алгоритми дій для різних ситуацій – наприклад, як відкрити ФОП, подати заяву про шлюб чи скористатися сервісом єМалятко.

Пошук послуг за наміром. Якщо користувач напише "потрібно отримати субсидію", ШІ самостійно підкаже, які державні послуги можуть знадобитися, позбавляючи потреби шукати потрібний розділ у меню застосунку.

На порталі Дія персональний агент також здатний швидко формувати довідку про доходи – приблизно за 2 хвилини і без необхідності заповнювати дані вручну.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Більше не потрібно шукати потрібний сервіс самостійно. Напишіть Дія.АІ, що вам потрібно, – він зорієнтує, добере послугу під вашу ситуацію та підкаже подальші кроки,

– прокоментували запуск у телеграм-каналі Дії.

Безпека даних і конфіденційність

Безпека даних є пріоритетом проєкту. Міністерство цифрової трансформації наголошує, що персональна інформація користувачів обробляється виключно у захищеному периметрі Дії. Вона не передається до загальної моделі Gemini для її навчання, що відповідає державним стандартам безпеки.

Правила для безпечного використання ШІ залишаються стандартними, тож персональні дані варто зберігати приватними,

– нагадують розробники Дії.

Як скористатися послугою?

Щоб розпочати роботу з Дія.AI, користувачу необхідно оновити застосунок до останньої версії, авторизуватися та натиснути на відповідну іконку ШІ-агента, яка знаходиться на нижній панелі. Для виконання окремих операцій, як-от формування юридично значущих документів, може знадобитися використання Дія.Підпис та наявність стабільного інтернет-з'єднання.



Дія.AI вже у застосунку Дія / Фото 24 Каналу

Масштабування цього амбітного проєкту стало можливим завдяки партнерству з Google. Розробка здійснювалася за експертної підтримки проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), який виконується Фондом "Євразія" за фінансування UK International Development, а також за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що реалізується Фондом "Східна Європа".

Як повідомляють у Дії, Україна стала першою державою у світі, яка запустила національного ШІ-агента такого рівня не лише на веб-порталі, а й у мобільному застосунку.

Дивіться також Топ важливих послуг лютого для військових та ветеранів у Дії

Вам також буде цікаво дізнатися: як Україна йшла до запуску ШІ в Дії

Ідея інтегрувати штучний інтелект у почала активно обговорюватися ще у 2023 році, коли світовий інтерес до генеративного ШІ різко зріс після популярності ChatGPT. Тоді віцепрем'єр-міністр і глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що команда міністерства вже тестує ChatGPT у державних сервісах разом із Microsoft, як повідомив ресурс Мінфін.

На початковому етапі йшлося не про повноцінного цифрового помічника всередині застосунку, а про автоматизацію підтримки користувачів, обробку звернень та спрощення отримання державних послуг. У Мінцифри тоді говорили про концепцію "держави у смартфоні", де бюрократичні процедури максимально прибираються з життя громадян. Саме тому штучний інтелект почали розглядати як наступний логічний етап розвитку "Дії".

Протягом 2023 – 2025 років риторика Мінцифри поступово змінювалася від "експериментів із ChatGPT" до концепції так званої "агентської держави", пригадує 24 Канал. У цій моделі людина не заповнює десятки форм вручну, а просто формулює запит природною мовою чи голосом, після чого система сама виконує необхідні дії. У 2025 році Мінцифри також повідомляло про співпрацю з ElevenLabs для інтеграції голосових технологій у державні сервіси.

Дивіться також Як отримати електронний підпис у Дії або банках – детальна інструкція

Україна готує власний ШІ

Паралельно з інтеграцією ШІ у цифрові сервіси Україна почала активно говорити про створення власної великої мовної моделі. Одним із найпомітніших проєктів став український ШІ "Сяйво". За інформацією українських медіа, модель планують навчати на українських історичних документах, архівах, книжках і текстах українською мовою. Для цього Державна архівна служба вже передала близько 10 терабайтів даних та понад 70 тисяч цифрових книг.

Головна причина створення української моделі полягає не лише у технологічній незалежності, а й у питаннях безпеки та контексту. Більшість глобальних ШІ-моделей навчаються переважно на англомовних або змішаних міжнародних даних. Через це вони часто погано розуміють український історичний контекст, мовні особливості, діалекти, локальні культурні реалії та політичну чутливість тем, пов'язаних із війною Росії проти України, пояснює 24 Канал.

Проблема також полягає у ризику інформаційного перекосу. Якщо державний ШІ використовує переважно російськомовні або міжнародні масиви даних без належної фільтрації, це може призводити до появи російських наративів, некоректних трактувань історії чи маніпулятивних відповідей. Саме тому українські фахівці роблять акцент на локальному датасеті та українськомовному контенті.

Окремо стоїть питання державної безпеки. Використання іноземних моделей у державних сервісах означає передачу частини даних зовнішнім платформам або залежність від інфраструктури міжнародних корпорацій. У випадку державних сервісів, документів, податкової інформації чи персональних даних така залежність розглядається як потенційний ризик. Тому створення власної мовної моделі в Україні розглядають як елемент цифрового суверенітету.

Крім того, українські моделі мають краще працювати з державною термінологією, юридичними формулюваннями, українськими законами та специфікою адміністративних послуг. Це особливо важливо для інтеграції ШІ у державні платформи, бізнеси, освіту тощо.

Дивіться також Дія стежитиме за алкоголем і сигаретами: що змінить для українців нова реформа

Що нового в Дії за останній час?

Що стосується самої Дії, то застосунок продовжує активно розширюватися навіть без урахування ШІ-напряму. Серед найсвіжіших оновлень, які анонсували або вже тестують у 2026 році, – нові механізми бронювання працівників, автоматичне повернення податкових знижок та карта інтернет-провайдерів для роботи під час блекаутів. Також Мінцифри повідомляло про запуск ще щонайменше шести нових сервісів на початку 2026 року, повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль виданню РБК-Україна.

За останні роки Дія також отримала англомовні версії документів, шеринг автомобілів, цифрові посвідки на проживання, пенсійні посвідчення та інші функції, які поступово перетворили застосунок на центральну цифрову платформу держави.