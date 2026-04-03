Впливає на розгляд справи: чи може військовий пропустити терміни звернення до суду через службу

Судді не змогли визнати протиправною бездіяльності військової частини, яка відмовлялася сплачувати грошове забезпечення і соціальні виплати. Адміністративний суд вимагав для цього заяву про поновлення строку звернення до суду, але чоловік назвав причину, чому не звернувся раніше.

Чому військовий не відсудив виплати в частини?

У Верховному суді ухвалили рішення й визнали бездіяльність військової частини, яка не виплатила грошове забезпечення в день звільнення. З частини вдалося стягнути недоотримане грошове забезпечення, а різницю від щорічної разової допомоги за 2022, 2023 та 2024 роки. Ця сума сягає розміру п’ятьох мінімальних пенсій за віком і додаткової грошової винагороди за визначені періоди. Про це йдеться в матеріалах справи № 460/9170/24.

Суд першої інстанції не підтримав позивача, говорячи про те, що чоловік пропустив строк звернення до суду, а тому потрібно поновити його. Однак чоловік зазначив, що мав об'єктивні причини – служив у війську. Суддя підтвердив, що причина суттєва. Але вже тривалий час чоловік не перебував у зоні бойових дій, а тому, на думку адмінсуду, міг подати позов.

Відтак попередній висновок щодо поважності причин пропуску строку вже неактуальна й чоловік повторно має обґрунтувати підстави.

Військовий зазначив, що інших причини щодо вчасного звернення до суду не було. Тому позов суддя залишив без розгляду. А чоловік нібито й раніше знав про порушення своїх прав, але до суду не звертався.

Однак крапку в цій справі поставив Верховний суд. В органі пояснили, що дотримуватися процесуальних строків необхідно, а в позивача є 6 місяців для звернення з моменту, коли йому стало відомо про порушення прав.

Суд висловився, що чоловік дійсно міг звернутися до суду раніше. У разі поважних причин особа повинна довести неможливість звернення у встановлені терміни.

.при цьому суд додав, що визначення часу, з якого рахується строк звернення регулюється спеціальною нормою, зокрема статтею 171 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Серед об'єктивних причин немає проходження військової служби. Тобто це не є поважною причиною для пропуску строків звернення до суду. Так рішення судів першої та апеляційної інстанцій були застосовані правильно. Позов чоловіка не задовольнили.

