Впливає на розгляд справи: чи може військовий пропустити терміни звернення до суду через службу
- Верховний суд не зміг визнати бездіяльність військової частини, яка не виплатила грошове забезпечення в день звільнення, позов чоловіка залишили без розгляду.
- Суд постановив, що проходження військової служби не є поважною причиною для пропуску строку звернення до суду.
Судді не змогли визнати протиправною бездіяльності військової частини, яка відмовлялася сплачувати грошове забезпечення і соціальні виплати. Адміністративний суд вимагав для цього заяву про поновлення строку звернення до суду, але чоловік назвав причину, чому не звернувся раніше.
Чому військовий не відсудив виплати в частини?
У Верховному суді ухвалили рішення й визнали бездіяльність військової частини, яка не виплатила грошове забезпечення в день звільнення. З частини вдалося стягнути недоотримане грошове забезпечення, а різницю від щорічної разової допомоги за 2022, 2023 та 2024 роки. Ця сума сягає розміру п’ятьох мінімальних пенсій за віком і додаткової грошової винагороди за визначені періоди. Про це йдеться в матеріалах справи № 460/9170/24.
Суд першої інстанції не підтримав позивача, говорячи про те, що чоловік пропустив строк звернення до суду, а тому потрібно поновити його. Однак чоловік зазначив, що мав об'єктивні причини – служив у війську. Суддя підтвердив, що причина суттєва. Але вже тривалий час чоловік не перебував у зоні бойових дій, а тому, на думку адмінсуду, міг подати позов.
Відтак попередній висновок щодо поважності причин пропуску строку вже неактуальна й чоловік повторно має обґрунтувати підстави.
Військовий зазначив, що інших причини щодо вчасного звернення до суду не було. Тому позов суддя залишив без розгляду. А чоловік нібито й раніше знав про порушення своїх прав, але до суду не звертався.
Однак крапку в цій справі поставив Верховний суд. В органі пояснили, що дотримуватися процесуальних строків необхідно, а в позивача є 6 місяців для звернення з моменту, коли йому стало відомо про порушення прав.
Суд висловився, що чоловік дійсно міг звернутися до суду раніше. У разі поважних причин особа повинна довести неможливість звернення у встановлені терміни.
.при цьому суд додав, що визначення часу, з якого рахується строк звернення регулюється спеціальною нормою, зокрема статтею 171 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Серед об'єктивних причин немає проходження військової служби. Тобто це не є поважною причиною для пропуску строків звернення до суду. Так рішення судів першої та апеляційної інстанцій були застосовані правильно. Позов чоловіка не задовольнили.
Командирів можуть карати за бездіяльність: що відомо про законопроєкт?
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15120, що пропонує ввести відповідальність для командирів за ігнорування рапортів військових. За такі вчинки проти прав військових можуть штрафувати або навіть арештовувати на гаупвахту.
Порушеннями вважатиметься відмова прийняти або зареєструвати рапорт, затягування розгляду, відсутність відповіді чи безпідставне ігнорування. Покарання залежить від ситуації – від 850 до 8500 гривень штрафу.
Ініціатива з’явилась, бо зараз чіткої відповідальності за такі дії немає, і часто командири отримують лише дисциплінарні стягнення.