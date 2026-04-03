Почему военный не отсудил выплаты у части?

В Верховном суде приняли решение и признали бездействие воинской части, которая не выплатила денежное обеспечение в день увольнения. С части удалось взыскать недополученное денежное обеспечение, а разницу от ежегодной разовой помощи за 2022, 2023 и 2024 годы. Эта сумма достигает размера пяти минимальных пенсий по возрасту и дополнительного денежного вознаграждения за определенные периоды. Об этом говорится в материалах дела № 460/9170/24.

Суд первой инстанции не поддержал истца, говоря о том, что человек пропустил срок обращения в суд, а потому нужно восстановить его. Однако мужчина заявил, что имел объективные причины – служил в армии. Судья подтвердил, что причина существенная. Но уже длительное время человек не находился в зоне боевых действий, а потому, по мнению админсуда, мог подать иск.

Поэтому предыдущий вывод об уважительности причин пропуска срока уже неактуален и человек повторно должен обосновать основания.

Военный отметил, что других причин для своевременного обращения в суд не было. Поэтому иск судья оставил без рассмотрения. А мужчина якобы и раньше знал о нарушении своих прав, но в суд не обращался.

Однако точку в этом деле поставил Верховный суд. В органе объяснили, что соблюдать процессуальные сроки необходимо, а у истца есть 6 месяцев для обращения с момента, когда ему стало известно о нарушении прав.

Суд высказался, что мужчина действительно мог обратиться в суд раньше. В случае уважительных причин лицо должно доказать невозможность обращения в установленные сроки.

.при этом суд добавил, что определение времени, с которого считается срок обращения регцлюється специальной нормой, в частности статьей 171 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты". Среди объективных причин нет прохождения военной службы. То есть это не является уважительной причиной для пропуска сроков обращения в суд. Так решение судов первой и апелляционной инстанций были применены правильно. Иск мужчины не удовлетворили.

