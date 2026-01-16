Чи може банк "анулювати" борг: чи реально добитись прощення кредиту

Прощення боргу банком часто сприймають як рідкісну "фінансову милість", але насправді за цим стоять певні правила та процедури. Які є ключові аспекти списання заборгованості та фактори, які впливають на можливість отримати таку опцію, читайте далі.

Прощення боргу банком: як це працює?

Банк або будь-який кредитор може прощати борг на підставі ст. 605 Цивільного кодексу України, якщо це не порушує прав інших людей, пише 24 Канал.

Найчастіше це відбувається, коли компанія списує борг фізичної особи або неоплачену заборгованість покупця за раніше отримані товари чи послуги. Тобто борг можна анулювати навіть якщо він ще формально не вважається безнадійним.

Довідково: Таке списання зазвичай застосовують як фінансовий інструмент для врегулювання стосунків із клієнтом або для оптимізації бухгалтерського обліку.

Чи впливає списаний борг на податки?

Сума списаного боргу впливає на фінансовий результат підприємства і враховується при обчисленні податку.

Важливо! Якщо списується борг за товари чи послуги, база оподаткування змінюється. Потрібно скласти розрахунок коригування і зареєструвати його в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН).

Водночас якщо борг прощено фізособі, він вважається доходом й оподатковується, якщо перевищує 25% мінімальної зарплати, пояснили у Liga Zakon. Банк або компанія також зобов’язані повідомити боржника про списання та відобразити суму в річній податковій декларації.

Як відображати прощений борг у бухгалтерії?

Все залежить від того, чи створювався резерв сумнівних боргів (РСБ):

Якщо резерв не створювався, списання боргу просто відображають як витрати підприємства у бухгалтерії.

Якщо резерв створювався, спершу коригують його суму, а потім списують борг із рахунків.

Малі компанії, платники єдиного податку третьої групи та неприбуткові організації зазвичай не формують резерв. Інші підприємства роблять це відповідно до стандартів бухгалтерського обліку (НП(С)БО 10 та НП(С)БО 13).

Чи може банк подати до суду за борги?