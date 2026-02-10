Яка роль арбітражного керуючого у процедурі банкрутства та неплатоспроможності

В Україні станом на квітень 2025 року зареєстровано 1 183 арбітражні керуючих, які залучаються до всіх судових процедур банкрутства. Держава посилює контроль за їх діяльністю та робить акцент на цифровізації і підвищенні професійних стандартів.

Навіщо потрібні арбітражні керуючі?

Арбітражні керуючі відіграють ключову роль у справах про банкрутство, виконуючи функції розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів або адміністраторів у процедурі превентивної реструктуризації, повідомляє Міністерство юстиції України. Вони взаємодіють з органами державної влади, бізнесом і фізичними особами та супроводжують усі етапи процедури – від аналізу фінансового стану боржника і роботи з кредиторами до реалізації активів і завершення ліквідації.

Ініціювати відкриття провадження у справі про банкрутство може як сам боржник, так і кредитор. У разі звернення до господарського суду участь арбітражного керуючого є обов'язковою – його призначає суд.

Попри те, що свідоцтва арбітражного керуючого мають понад 1 000 осіб, фактично у процедурах банкрутства задіяна лише частина з них. Для підвищення прозорості у сфері впроваджується автоматизована система "Банкрутство та неплатоспроможність". Вона забезпечує публікацію звітів, фіксацію ключових даних та спрощує доступ учасників до інформації, зменшуючи ризики конфлікту інтересів.

Хто має право працювати у сфері банкрутства?

Контроль за діяльністю арбітражних керуючих здійснює Міністерство юстиції України. Під час воєнного стану планові перевірки не проводяться, однак позапланові – за зверненнями учасників процедур – залишаються чинними. Порушення законодавства або невиконання обов'язків можуть стати підставою для дисциплінарного провадження.

Щоб отримати право працювати у сфері банкрутства, необхідно пройти навчання, стажування та скласти кваліфікаційний іспит. У 2024 році відповідні свідоцтва отримали 37 осіб. Уже у 2025 році систему іспитів планують оновити – тестові завдання приведуть у відповідність до чинного законодавства, а процедуру адаптують до практичних потреб професії.

Процес банкрутства має працювати прозоро, з дотриманням єдиних правил для всіх учасників. Ми поступово підвищуємо вимоги до фаховості арбітражних керуючих, вдосконалюємо інструменти контролю та фокусуємо значну увагу цифровізації процесів,

– зазначила заступниця міністерки юстиції України Вікторія Васильчук.

У Міністерстві юстиції наголошують, що ефективна робота арбітражних керуючих сприяє очищенню економіки від неплатоспроможних підприємств або створює умови для їх відновлення. Це позитивно впливає на бізнес-середовище, збереження робочих місць та рівень задоволення вимог кредиторів.

Неплатоспроможність і банкрутство: які процедури передбачає українське законодавство?