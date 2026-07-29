Реформи ТЦК у серпні не буде: юрист назвала головні причини

Воєнний стан та мобілізація в України будуть тривати вже до 31 жовтня 26 року. Проте щонайменше до вересня суттєвих змін у мобілізації очікувати не варто. Юристи впевнені, що радикальних оновлень правил, нових законів чи навіть законопроєктів найближчим часом не буде.

Серпень – ймовірно не час для змін у мобілізації

Після перезавантаження уряду та військового керівництва новий головком Михайло Драпатий та виконувач обов’язків міністра оборони отримали завдання щодо реформи ТЦК і створення “нормального обличчя мобілізації”. Але ці зміни в серпні ще не з’являться, вважає юрист Вікторія Драпайло.

По-перше, нові закони чи зміни до старих у наступному місяці навряд чи вдасться ухвалити, бо народні депутати пішли на канікули до 18 серпня й в цей час засідань Ради не буде.

Крім того, юрист каже, що якщо Михайло Федоров нібито не впорався з реформою ТЦК ще із січня, то й нове керівництво не зможе відповідного нічого зробити за серпень.

Я передбачаю, що серпень буде відносно спокійним в мобілізації, тому що справжні реформи почнуться вже з вересня. Новий головком, так би мовити, освоїться на новій посаді, і депутати вийдуть із відпусток і канікул. І почнеться вже ось та і підготовка до зими, і до нової мобілізації, і до складнощів, про які нам щоразу повідомляє влада,

– зазначила Вікторія Драпайло.

Реформа ТЦК провалена

Нагадаємо, реформа ТЦК, яку планував колишній Кабінет Міністрів, мав змінити не лише назву чи структуру центрів комплектування, а насамперед принципи їхньої роботи. Серед основних ідей пропонували цифровізацію процесів, прозоріші процедури, чітке розмежування функцій мобілізації та соціальної підтримки військових, а також посилення контролю за дотриманням прав людини.

Тодішня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що головною метою реформи є створення системи, яка буде зрозумілою для громадян, працюватиме за єдиними правилами та викликатиме більше довіри.

У Міністерстві оборони повідомляли, що концепція реформи розробляється, проте її так і не встигли презентувати до звільнення Михайла Федорова. Проте у відомстві анонсували комплексні зміни.