Август – вероятно, не время для изменений в мобилизации

После перезагрузки правительства и военного руководства новый главком Михаил Драпатый и исполняющий обязанности министра обороны получили задачи по реформе ТЦК и созданию "нормального лица мобилизации". Но эти изменения в августе еще не появятся, считает юрист Виктория Драпайло.

Во-первых, новые законы или изменения к старикам в следующем месяце вряд ли удастся принять, потому что народные депутаты ушли на каникулы до 18 августа и в это время заседаний Рады не будет.

Кроме того, юрист говорит, что если Михаил Федоров якобы не справился с реформой ТЦК еще с января, то и новое руководство не сможет ничего сделать за август.

Я предполагаю, что август будет относительно спокойным в мобилизации, потому что настоящие реформы начнутся уже с сентября. Новый главком, так сказать, освоится в новой должности, и депутаты выйдут из отпусков и каникул. И начнется уже вот да и подготовка к зиме, и к новой мобилизации, и к сложностям, о которых нам каждый раз сообщает власть,

– отметила Виктория Драпайло.

Реформа ТЦК провалена

Напомним, реформа ТЦК, которую планировал бывший Кабинет Министров, должен был изменить не только название или структуру центров комплектования, но прежде всего принципы их работы. Среди основных идей предлагали цифровизацию процессов, более прозрачные процедуры, четкое разграничение функций мобилизации и социальной поддержки военных, а также усиление контроля за соблюдением прав человека.

Тогдашняя премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что главной целью реформы является создание системы, которая будет понятна гражданам, будет работать по единым правилам и вызвать больше доверия.

В Министерстве обороны сообщали, что концепция реформы разрабатывается, однако ее так и не успели презентовать до увольнения Михаила Федорова. Однако в ведомстве анонсировались комплексные изменения.