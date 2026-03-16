Суд не знадобиться: уряд хоче спростити вирішення сварок споживачів з бізнесом

В Україні впровадять систему позасудового вирішення споживчих спорів. Завдяки цьому будь-який конфлікт між споживачем і бізнесом можна буде розв'язати без звернення до суду.

Як законодавці вирішили питання споживчих конфліктів?

В Україні розробили пакет законопроєктів, для впровадження системи позасудового вирішення споживчих спорів. Таким чином держава проводить реформу захисту прав споживачів та імплементує таким чином Директиву ЄС. Про це пише Кабінет Міністрів України.

Так спори та скарги споживачів вирішуватимуться за альтернативним механізмом врегулювання. Цим займатимуться юридичні особи, асоціації бізнесу та громадські об’єднання споживачів.

Згідно з новими правилами, споживач зможе подати скаргу до органу позасудового вирішення споживчих спорів, де допомогу надаватимуть незалежні експерти. вони зможуть давати рішення або рекомендації щодо розв'язання конфлікту.

Однак право сторін звернутися до суду зберігатиметься на випадок, якщо рішення не задовольнить їх.

Один із законопроєктів передбачає, що підприємства зобов’язані надавати клієнтам інформацію про можливість позасудового розв'язання конфлікту.

Координуватиме роботу цих органів Держпродспоживслужба. Цей орган нині також працює над оптимізацією державної політики у сфері захисту прав споживачів в Україні в умовах воєнного часу.

Нова система дозволить споживачам швидше та дешевше вирішувати спори, зокрема, транскордонні. Своєю чергою бізнес отримує можливість задовольнити скаргу споживача або висловити заперечення без втручання державних органів контролю та без розгляду скарги в судовому порядку, що призведе до економії часових та фінансових витрат і збереження ділової репутації,

– пояснили в уряді.

Планується, що після реформи дещо зросте роль об’єднань споживачів і асоціацій бізнесу. Водночас має зменшитися навантаження на судову систему, а захист прав споживачів відповідатиме європейським практикам.

Тепер відповідні законопроєкти має підтримати Верховна Рада та підписати президент. Після цього рішення набуде чинності.

