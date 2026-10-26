В Україні вперше автоматично зняли арешт з рахунку: як це відбувається

Тепер знімати арешти з рахунків боржників система буде без втручання виконавця. Підтримані Верховною Радою зміни до Закону "Про виконавче провадження" дозволили цифровізувати цей процес.

Автоматична система виконавчого провадження вже діє

Після запроваджених змін, що набули чинності 23 жовтня, система виконавчого провадження почала автоматично знімати арешт і вилучати громадянина з реєстру боржників. Раніше цей процес здійснювався виконавцем вручну. Про це написав заступник міністра з питань виконавчої служби Мін'юсту Андрій Гайченко.

Так, за його словами, перше автоматичне зняття арешту й списання заборгованості сталося 24 жовтня. Наразі відомо вже про 2 656 подібних операцій.

Це практичний результат кількарічної роботи команди Міністерства юстиції, Уряду та Верховної Ради. Ми прибираємо зайві бюрократичні процедури, скорочуємо час очікування та робимо систему виконання рішень більш передбачуваною,

– написав посадовець.

Закон визначає, що боржник має повністю сплатити борг у провадженні, сума якого сягає 10 мінімальних заробітних плат. Після внесення грошей вже діє не рішення виконавця, а сама система. Арешт із майна та рахунків знімається автоматично.

Також Андрій Гайченко нагадав, що нові правила щодо боржників ще більше захищають майнові права. Адже тепер поріг вартості єдиного житла, на яке не можна звертати стягнення, становить 50 мінімальних заробітних плат.

Надалі розробники хочуть, аби цифровізація реально спрощувала життя людей.

Нагадаємо, ще у квітні Верховна Рада ухвалила закон про цифровізацію виконавчих проваджень для швидшого виявлення майна боржників та автоматичного зняття арештів. Тоді йшлося про те, що правові зміни покращуватимуть автоматизацію системи виконавчого провадження та інтеграцію реєстрів.