В Украине впервые автоматически сняли арест со счета: как это происходит

Автоматическая система исполнительного производства уже вступила в действие

После введения изменений, вступивших в силу 23 октября, система исполнительного производства начала автоматически снимать арест и исключать гражданина из реестра должников. Ранее этот процесс осуществлялся исполнителем вручную. Об этом написал заместитель министра по вопросам исполнительной службы Минюста Андрей Гайченко.

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Так, по его словам, первое автоматическое снятие ареста и списание задолженности произошло 24 октября. На данный момент известно уже о 2 656 подобных операциях.

Это практический результат многолетней работы команды Министерства юстиции, Правительства и Верховной Рады. Мы устраняем лишние бюрократические процедуры, сокращаем время ожидания и делаем систему исполнения решений более предсказуемой– написал чиновник.

Закон определяет, что должник должен полностью погасить задолженность по делу, сумма которой составляет до 10 минимальных заработных плат. После внесения денег действует уже не решение исполнителя, а сама система. Арест имущества и счетов снимается автоматически.

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Также Андрей Гайченко напомнил, что новые правила в отношении должников еще больше защищают имущественные права. Ведь теперь порог стоимости единственного жилья, на которое нельзя обращать взыскание, составляет 50 минимальных заработных плат.

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В дальнейшем разработчики хотят, чтобы цифровизация реально упрощала жизнь людей.

Напомним, еще в апреле Верховная Рада приняла закон о цифровизации исполнительного производства для более быстрого выявления имущества должников и автоматического снятия арестов. Тогда речь шла о том, что правовые изменения будут способствовать автоматизации системы исполнительного производства и интеграции реестров.