Право 24 Правові зміни Кабмін ухвалив правила ведення реєстру "Оберіг": що варто знати кожному військовозобов'язаному
31 липня, 15:00
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Кабмін ухвалив правила ведення реєстру "Оберіг": що варто знати кожному військовозобов'язаному

Дар'я Смородська

Уряд визначив, як дані тепер додаватимуть до реєстру "Оберіг" та як їх оновлювати чи перевіряти. Порядок ведення державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів дозволить працювати з даними й безкоштовно отримувати необхідну інформацію.

Уряд оновив правила ведення реєстру "Оберіг"

До реєстру надходить різна інформація про громадян, які перебувають на військовому обліку. Дані зберігаються саме протягом цього часу й ще 75 років після виключення з обліку. Після завершення цього строку інформацію знищують. Наразі Кабмін докладно описав порядок ведення Єдиного державного реєстру. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Коли інформація надходить до відповідальних органів, протягом п’яти робочих днів дані реєструють в "Оберезі". Це відбувається автоматично, якщо інформація наявна в інших державних базах. Інший варіант внесення даних – вручну, коли інформацію передає сама людина, державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, заклади освіти чи військові частини.

Будь-яка інформація, яку особа надає особисто, обов'язково проходить перевірку та зіставляється з уже наявними в Реєстрі даними,
– уточнили у відомстві.

Якщо в "Оберезі" є помилки, то після звернення особи відповідальні органи уточнюють або виправляють недостовірну інформацію. Громадянин, який виявив помилку, може написати заяву до органу ведення Реєстру, у якому людина перебуває на військовому обліку. 

Проте важливо, що якщо неправильні дані вніс інший орган, то заява подається туди. Тобто, умовно, якщо ви стоїте на обліку у Київському ТЦК і СП, але ваші дані неправильно подали в Миколаївському, то претензію варто надсилати до останнього.

До слова, людина має змогу дізнатися інформацію про себе, яку внесли до реєстру "Оберіг". Перевірити дані безкоштовно можна за допомогою:

  • додатку Резерв+;
  • Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;
  • запиту до районного або міського ТЦК та СП чи його відділу, в якому людина перебуває на обліку.

Нагадаємо, що Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів – це інформаційна система, яка дозволяє вести військовий облік в Україні. За допомогою наявних у реєстрі даних стає можливо ідентифікувати людину, яка стоїть на військовому обліку, й перевіряти її; передавати інформацію в інші державні системи; формувати військово-облікові документи в електронній формі тощо.

Зауважимо, що система захищена від кіберзагроз. Інформацію убезпечують відповідно до законодавства України про захист персональних даних та інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

Реєстр "Оберіг" відрізняється від електронного кабінету військовозобов'язаного, адже обмін даними відбувається між різними державними реєстрами. Водночас е-кабінет надає доступ до основних даних з "Оберега".

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