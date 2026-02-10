Відмова у реєстрації нерухомості: куди звертатися та як оскаржити рішення
- Державна реєстрація прав на нерухомість є обов’язковою, а у випадку відмови реєстратора, власник може оскаржити рішення адміністративно або через суд.
- Підставами для відмови у реєстрації можуть бути відсутність документів, помилки в них, або наявність заборони на відчуження; оскарження можливе в територіальних органах Міністерства юстиції або в суді.
Державна реєстрація прав на нерухомість є обов'язковою умовою їх офіційного визнання. У разі відмови реєстратора власник має право оскаржити таке рішення в адміністративному або судовому порядку.
Як здійснити державну реєстрацію нерухомості?
Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП) є єдиною державною системою, у якій зберігаються відомості про зареєстровані права на нерухомість, повідомляє Міністерство юстиції. Внесення інформації до реєстру підтверджує визнання державою речових прав на майно.
Для державної реєстрації прав громадяни можуть звернутися до державного реєстратора при органах місцевого самоврядування або державних адміністраціях, до центрів надання адміністративних послуг, державних чи приватних нотаріусів, а також скористатися Порталом Дія.
Онлайн-послуга доступна у 21 області України для об’єктів нерухомості, зареєстрованих до 01.01.2013, за умови наявності кваліфікованого електронного підпису.
Коли можуть відмовити у реєстрації?
Водночас законодавство передбачає підстави для відмови в державній реєстрації прав. Серед найпоширеніших причин – відсутність необхідних документів, помилки в них, реєстрація майна за іншою особою або наявність заборони на його відчуження. У таких випадках державний реєстратор ухвалює рішення про відмову.
Особа, яка вважає, що її права порушено, може оскаржити відмову в територіальних органах Міністерства юстиції України. Скаргу подають у письмовій або електронній формі протягом двох місяців з моменту, коли заявник дізнався або міг дізнатися про порушення. Розгляд звернення триває не більше 45 днів.
Альтернативним шляхом є звернення до суду. Для цього необхідно подати позовну заяву, копію рішення про відмову та докази її неправомірності. У разі задоволення позову суд може скасувати відмову та зобов’язати державного реєстратора здійснити реєстрацію прав на нерухоме майно.
Як відновити свідоцтво про народження, шлюб чи смерть?
Заяву на повторну видачу свідоцтва можуть подати особи, щодо яких складено актовий запис, їхні батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники та інші уповноважені особи.
Подати заяву можна до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, Центру надання адміністративних послуг, через портал "Дія", або до дипломатичного представництва України за кордоном.