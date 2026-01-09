Чи може людина з інвалідністю працювати на двох роботах

Українське законодавство дозволяє працівникам, зокрема й людям з інвалідністю, мати основне місце роботи та додатково працювати за сумісництвом. Такі трудові відносини оформлюються окремими договорами й не впливають на облік робочого часу та гарантії за основним місцем роботи.

Чи може людина з інвалідністю працювати за сумісництвом?

Стаття 21 Кодексу законів про працю України передбачає можливість укладення трудових договорів одночасно на кількох підприємствах, якщо це не заборонено законом, колективним договором або домовленістю сторін, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Чи можна внести зміни у договір оренди землі в Україні

Відтак, йдеться у повідомленні Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, людина з інвалідністю може працювати за основним місцем роботи на одному підприємстві та паралельно виконувати роботу за сумісництвом на іншому.

Під час інформаційного семінару, який провели посадовці управління інспекційної діяльності у Запорізькій області, було роз'яснено, що основним вважається те місце роботи, яке працівник сам визначив у заяві та де він працює на підставі трудового договору. Сумісництво ж – це виконання іншої оплачуваної роботи у вільний від основної зайнятості час, на тому самому або іншому підприємстві, також на підставі окремого трудового договору. Облік робочих годин за такими договорами ведеться окремо й не підсумовується.

Водночас працівник з інвалідністю зараховується до нормативу працевлаштування таких осіб лише за основним місцем роботи, у тому числі якщо він працює на умовах неповного робочого часу. Цей підхід збережеться і після 2026 року.

Пам'ятайте! Крім того, висновок Експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи щодо професійної придатності включається до індивідуальної програми реабілітації. Він є підставою для професійної орієнтації та подальшого працевлаштування і є обов'язковим до виконання всіма органами влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.

Верховний Суд пояснив, як спадкоємцю зняти арешт з майна