Російської мови не буде: Рада хоче змінити правила маркування на товарах

В Україні можуть заборонити маркування товарів та послуг російською мовою. Держава суттєво обмежує використання мови країни-агресорки й планує затвердити це на законодавчому рівні.

В Україні пропонують заборонити використання російської мови на товарах

Зараз закон дозволяє дублювати інформацію про товари й послуги російською та іншими мовами. Проте народні депутати пропонують виключити мову ворога з тих, якими дозволено писати маркування. Про це йдеться в законопроєкті №15356.

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Таким чином документ має змінити мовні вимоги для бізнесу щодо маркування на товарах. Інформацію можна буде подавати українською та будь-якими іншими мовами, крім російської. Зараз бізнес зобов'язаний лише обслуговувати клієнтів та робити вивіски державною. Але правила можуть офіційно розширити.

Як кажуть автори ініціативи, такі зміни потрібні для національної безпеки. Крім того, так звана "символічна присутність" ворога в економічному просторі теж вважається неприпустимою.

Заборонити маркування російською мовою планують за допомогою змін до законів "Про забезпечення функціонування української мови як державної", "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів" та "Про безпечність та гігієну кормів".

Так вся інформація на товарах, дані про послуги мають обов'язково описуватися державною мовою. Перекладати її можна іншими мовами світу, але російська – під забороною.

До слова, мовиться не тільки про товари, які можна продавати у сфері обслуговування, але й в аграрному секторі. Маркування харчових кормів та продуктів теж підпадає під це правило.

Мовна політика України продовжує змінюватися з розвитком повномасштабної війни. Законодавці вважають недоцільним для нацбезпеки публічне використання російської мови. Виняток – приватне спілкування громадян.

Тобто проєкт фактично пропонує мінімізувати вплив російської мови й підтвердити правовий статус української як державної. Водночас перед бізнесом постає новий обов'язок – перевірити власне багатомовне маркування на продукції та рекламних матеріалах. Якщо законопроєкт ухвалять, то він набуває чинності з наступного після публікації дня.

Що відомо про заборону російської мови в публічному просторі?

В Україні пропонують підвищити штрафи за порушення мовного законодавства, оскільки чинні суми, за словами мовного омбудсмена, не є достатньо ефективними. Йдеться про можливе збільшення санкцій у 2 – 3 рази, а також про посилення відповідальності для системних порушників.

Україна дедалі більше посилює мовну політику. Зокрема, обговорюються ініціативи щодо обмеження використання російської мови в публічній сфері, освіті та сфері послуг, а також можливі нові законодавчі зміни для посилення статусу державної мови. У деяких містах України вже діють мораторії на російську мову.