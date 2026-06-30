В Украине предлагают запретить использование русского языка на товарах

Сейчас закон разрешает дублировать информацию о товарах и услугах на русском и других языках. Однако народные депутаты предлагают исключить язык врага из числа тех, на которых разрешено наносить маркировку. Об этом говорится в законопроекте №15356.

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Таким образом, документ должен изменить языковые требования к бизнесу в отношении маркировки на товарах. Информацию можно будет предоставлять на украинском и любых других языках, кроме русского. Сейчас бизнес обязан лишь обслуживать клиентов и делать вывески на государственном языке. Но правила могут официально расширить.

Как заявляют авторы инициативы, такие изменения необходимы для национальной безопасности. Кроме того, так называемое "символическое присутствие" врага в экономическом пространстве также считается недопустимым.

Запретить маркировку на русском языке планируют с помощью изменений в законы "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", "Об информации для потребителей о пищевых продуктах" и "О безопасности и гигиене кормов".

Таким образом, вся информация на товарах и данные об услугах должны обязательно указываться на государственном языке. Переводить ее можно на другие языки мира, но русский язык находится под запретом.

К слову, речь идет не только о товарах, которые можно продавать в сфере обслуживания, но и в аграрном секторе. Маркировка кормов и продуктов питания также подпадает под это правило.

Языковая политика Украины продолжает меняться по мере развития полномасштабной войны. Законодатели считают публичное использование русского языка нецелесообразным с точки зрения национальной безопасности. Исключение – частное общение граждан.

То есть законопроект фактически предлагает минимизировать влияние русского языка и подтвердить правовой статус украинского как государственного. В то же время перед бизнесом встает новая обязанность – проверить собственную многоязычную маркировку на продукции и рекламных материалах. Если законопроект будет принят, он вступит в силу на следующий день после публикации.

Что известно о запрете русского языка в публичном пространстве?

В Украине предлагают повысить штрафы за нарушение языкового законодательства, поскольку действующие суммы, по словам языкового омбудсмена, не являются достаточно эффективными. Речь идет о возможном увеличении санкций в 2–3 раза, а также об ужесточении ответственности для системных нарушителей.

Украина все больше ужесточает языковую политику. В частности, обсуждаются инициативы по ограничению использования русского языка в публичной сфере, образовании и сфере услуг, а также возможные новые законодательные изменения для укрепления статуса государственного языка. В некоторых городах Украины уже действуют моратории на русский язык.