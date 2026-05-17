Чи є покарання за використання російської музики або контенту в бізнесі

Після початку повномасштабної війни використання російської музики та контенту в Україні стало не лише моральним, а й юридичним питанням – особливо для бізнесу. У суспільстві регулярно виникають скандали через пісні країни-агресорки в кафе, магазинах, салонах краси чи відео для соцмереж.

Як карають за російську музику в Україні?

Утім, далеко не всі розуміють, чи передбачено за такі дії реальне покарання. У деталях розбирався 24 Канал.

Варто зазначити, що з 2022 року в Україні діє закон, який забороняє публічно виконувати, транслювати чи демонструвати фонограми та кліпи, створені громадянами країни-агресорки.

Отже, використання російської музики в закладах чи комерційному контенті можуть вважати порушенням, відповідальність за яке нестиме суб'єкт господарювання.

Розмір штрафу визначає стаття 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення – до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 170 гривень.

Щоправда, у парламенті визнавали відсутність чітко визначених санкцій і те, що механізми потребують доопрацювання. Натомість нардеп Олександр Санченко в коментарі для "Інтерфакс-Україна" згадував про обговорення суттєвого збільшення штрафів.

Олександр Санченко Голова підкомітету з питань музичної індустрії Верховної Ради, президент Всеукраїнської асоціації музичних подій UAME Зараз, навіть якщо поліція приїжджає, штраф 170 гривень… Ми прекрасно розуміємо, що для великих закладів це не сума. Вони кожну годину можуть платити й далі продовжувати. Думаю, що це має бути понад 50 тисяч гривень, щоб дійсно заклади боялися це робити.

Водночас український підприємець і засновник Atlas Festival Дмитро Сидоренко припускав, що для нічного клубу навіть штраф у 8,5 чи 17 тисяч гривень не буде ефективним запобіжником, адже дохід такого закладу може становити мільйони гривень на місяць.

На які нюанси варто зважати?

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звертала увагу на юридичний нюанс: чинне законодавство обмежує використання музики виконавців країни-агресорки, однак не містить чіткої заборони саме на російську мову в піснях.

Також посадовиця нагадала, що коли йдеться про можливі порушення законів про заборону культурного продукту ворожої держави, це предмет реагування органів Нацполіції.

Скільки прецедентів було у 2025 році?