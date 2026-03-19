Процес буде простішим: коли українці зможуть розлучатися через Дію

Міністерство цифрової трансформації незабаром планує запровадити розлучення чеерз застосунок Дія. Для цієї послуги вже розробили нормативну базу й завершують етап розробки.

Коли можуть запустити розлучення в Дії?

У найближчі місяці пари, які бажають розлучитися, зможуть зробити це через Дію. Нині підготовку послуги завершують, а перших добровольців запрошують долучитися до її тестування наприкінці весни. Про це в бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Зоряна Стецюк.

Відповідну постанову ухвалив уряд, а тому нині фахівці завершують технічну розробку та зможуть запустити бета-тестування.

Раніше Мінцифри повністю вклала всі сили, щоб розробити шлюб онлайн. А для запровадження нової послуги був потрібен час.

Доки послугу офіційно не запровадять, подати заяву на розлучення громадяни можуть у відділах державної реєстрації актів цивільного стану та Центрах надання адміністративних послуг.

Для кого буде доступна послуга?

На порталі Дія зауважують, що розлучитися онлайн зможе лише подружжя, в якого немає спільних неповнолітніх дітей.

Загалом одруження в Дії показало потребу в послузі, а тому Міністерство поступово цифровізувало ДРАЦСи. Понад 41 тисяча пар вже зареєстрували шлюб в Дії. Нині ж постала потреба запустити в онлайні й процедуру розлучення.

Що відомо про послугу одруження в Дії?