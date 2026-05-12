Хотів забрати "свої" гроші: чоловік намагався відсудити в колишньої жінки майже 400 000 гривень

Чоловік під час розлучення хотів стягнути з колишньої дружини гроші через розподіл своєї заробітної плати. Він вважав це об'єктом спільної сумісної власності. Усе через те, що кілька років родину фактично утримував саме чоловік.

Як під час розлучення чоловік вимагав у жінки повернути частину витрат?

Суд не вбачав у позові чоловіка підстав, щоб окрім поділу спільного майна сягнути з колишньої дружини 392 712 гривень 69 копійок. Позивач, який є військовим надавав пояснення, що залишив у розпорядження дружині свою банківську картку, куди надходила зарплата. Хоча це не стало підставою для позитивного рішення суду. Про це йдеться в матеріалах справи №512/1041/25.

Суд вимагав доказів, що гроші варто стягнути з жінки через те, що витрати на різні потреби вона робила коштом зарплати чоловіка. Пара перебувала у зареєстрованому шлюбі з квітня 2022 року. Розлучення відбувалося через суд у жовтні 2025 року. Увесь цей час жінка мала доступ до банківської картки чоловіка, а сама не мала офіційного доходу. Тому фактично все забезпечення родини було на чоловікові.

Як заявив позивач, за три роки жінка витратила 1 мільйон 871 217 гривень 56 копійок з його заробітної плати. Ця сума на 392 712 гривень 69 копійок перевищує її частку спільного сумісного майна.

Тому у суді військовий вимагав розподілити між ними і ці витрати й стягнути частину з колишньої дружини.

Савранський районний суд Одеської області розлучив подружжя. від 14 жовтня 2025 року. Але жінка намагалася довести, що всі витрачені кошти все ще вважаються спільною сумісною власністю подружжя, як це прописано в статті 61 Сімейного кодексу України. Ця норма визначає, що навіть якщо один з подружжя отримує заробітну плату, пенсію, стипендію чи інші доходи, то ці гроші вважаються об'єктом права спільної сумісної власності.

Крім того, вдалося звернути увагу суду на те, що кошти нібито витрачалися не в інтересах сім'ї. Відповідачка заявила, що доказів у колишнього чоловіка про це немає. Ба більше, він навіть не висловлював незгоди щодо цих витрат.

У чому була головна небезпека для клієнтки? Опонент розраховував на те, що ніхто не буде розбиратися в тисячах дрібних транзакцій за 36 місяців. Без професійного аналізу суд міг сприйняти ці витрати як "особисті забаганки", що підлягають компенсації,

– зазначив захисник жінки Андрій Соколенко.

Адвокат зміг зробити повний аналіз витрат і довести, що це були побутові витрати, які не можна вимагати назад. Щодо витрат грошей за три роки провели повний аудит і з'ясувалося, що всі витрати жінка здійснювала для потреб сім'ї. Тому для вирішення таких справ ще у шлюбі варто зберігати банківські виписки, чеки, звіти про витрати й інші докази.

Крім того, адвокат зауважив, що "відкликати" згоду заднім числом опонент не може.

Яким було рішення суду?

Доступ до банківської картки відповідачці було надано добровільно для забезпечення потреб сім'ї. Іншого колишній чоловік не довів. Сам об’єкт поділу – тобто кошти – теж були витрачені протягом трьох років шлюбу.

У своєму рішенні суд керувався практикою Верховного Суду, який вирішив: кошти, передані одним із подружжя іншому під час шлюбу, йшли на утримання сім'ї, якщо не було доказів про нецільове використання. Колишня дружина під час шлюбу всі кошти використовувала на побутові потреби й забезпечення.

А тому й були відсутні підстави для стягнення з відповідачки грошей. Суд повністю відмовив у позові чоловіка. Фактично було зроблено висновок, що гроші, які один із подружжя добровільно передавав іншому під час шлюбу для ведення побуту, не можна автоматично вважати "боргом" після розлучення.

Водночас якби суд побачив докази особистих витрат не на сім’ю, переказів третім особам, приховування грошей, купівлі майна без відома другого з подружжя, витрати грошей на азартні ігри або великі кредити, то жінка мала б сплатити встановлену суму.

Чи потрібно повертати подарунки після розлучення?

За українським законодавством, отримані подарунки стають особистою власністю отримувача. Якщо пара розлучається, то вимога від одного з членів подружжя про повернення подарунків є незаконною вимогою.

Особливо вимога про те, щоб віддати подароване майно є безпідставною у випадку цивільного шлюбу. Хоча в такому випадку і так немає зобов'язань про розподіл майна.