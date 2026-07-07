Наследство за 3 500 долларов: адвокат и помощник судьи предлагали незаконную "помощь"

Правоохранители узнали об очередном случае, когда сотрудники правоохранительных органов пытались сами нарушить закон. Так, в Киеве адвокат и помощник судьи уверяли клиента, что могут обеспечить благоприятное рассмотрение дела за деньги.

Адвокат и помощник судьи предлагали "уладить дело" за деньги

Полиция Киева совместно со Службой безопасности разоблачила фигурантов, которые предлагали клиенту полностью решить дело о законном признании права собственности на квартиру. Они говорили, что имеют "нужные связи", но для положительного решения нужно дать деньги. Об этом говорится на сайте полиции Киева.

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Адвокат и помощник судьи вместе пытались выбить у клиента 3 500 долларов. Они уверяли, что в одном из районных судов у них есть связи, а потому клиент получит положительное решение о наследовании квартиры по закону его матерью.

О возможности "решить вопрос" мужчина узнал от своего адвоката. Позже юрист привлек к делу помощника адвоката одного из районных судов Киева.

После заключения договоренности клиент передал одну тысячу долларов и получил первый пакет документов, чтобы заявительница – мать клиента – могла обратиться в суд.

В свою очередь помощник судьи предпринял необходимые действия, чтобы дело рассматривал "нужный" заинтересованный судья. Дата заседания якобы была назначена сразу.

Далее адвокат, продолжая уверять клиента, что вопрос будет решен в его пользу, попросил передать оставшуюся часть оговоренной суммы – 2 500 долларов.

Правоохранители узнали о получении юристами неправомерной выгоды и зафиксировали преступление.

Адвоката и помощника судьи удалось разоблачить и уведомить о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения судьей. Отягощающим обстоятельством является тот факт, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору. Теперь за содеянное им может грозить до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Другие случаи взяточничества среди юристов

Правоохранители разоблачили адвоката, которая предложила знакомому заплатить 30 тысяч долларов, чтобы якобы договориться со следователем о снятии розыска и закрытии уголовного дела. Она заявляла, что часть денег передаст правоохранителю, однако фактически никак не могла повлиять на ситуацию. Мужчина обратился в полицию, после чего адвоката задержали во время передачи первой части денег.

Кроме того, приговор получил адвокат Алексей Носов, который пытался дать взятку прокурорам САП. Высший антикоррупционный суд признал его виновным в предложении неправомерной выгоды в размере 200 тысяч долларов. По версии следствия, адвокат хотел, чтобы дело его подзащитной передали в другой следственный орган и изменили процессуальные решения.