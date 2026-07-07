Адвокат і помічник судді пропонували "вирішити справу" за гроші

Поліція Києва спільно зі Службою безпеки викрила фігурантів, які пропонували клієнту повністю вирішити справу про законне визнання власності на квартиру. Вони говорили, що мають "потрібні зв'язки", але для позитивного рішення потрібно дати гроші. Про це йдеться на сайті поліції Києва.

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Адвокат та помічник судді разом намагалися вибити з клієнта 3 500 доларів. Вони запевняли, що в одному з районних судів у них є зв'язки, а тому клієнт отримає позитивне рішення щодо спадкування квартири за законом його матір'ю.

Про можливість "розв'язати питання" чоловік дізнався від свого адвоката. Пізніше правник залучив і помічника адвоката одного з районних судів Києва.

Після укладення домовленості клієнт передав одну тисячу доларів і отримав перший пакет документів, щоб заявниця – мати клієнта – могла звернутися до суду.

Своєю чергою помічник судді провів необхідні дії, щоб справу розглядав "потрібний" зацікавлений суддя. Дата засідання нібито була призначена одразу.

Далі адвокат, продовживши запевняти клієнта, що питання буде розв'язане на його користь, просив передати решту обговореної суми – 2 500 доларів.

Правоохоронці дізналися про отримання правниками неправомірної вигоди та зафіксували злочин.

Адвоката та помічника судді вдалося викрити й повідомити про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення суддею. Ускладнює злочин той факт, що його вчинила група осіб за попередньою змовою. Тепер за скоєне їм може загрожувати до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Інші випадки хабарництва серед правників

Правоохоронці викрили адвокатку, яка запропонувала знайомому заплатити 30 тисяч доларів, щоб нібито домовитися зі слідчим про зняття розшуку та закриття кримінального провадження. Вона заявляла, що частину грошей передасть правоохоронцю, однак фактично ніяк не могла вплинути на ситуацію. Чоловік звернувся до поліції, після чого адвокатку затримали під час передачі першої частини коштів.

Крім того, вирок отримав адвокат Олексій Носов, який намагався дати хабар прокурорам САП. Вищий антикорупційний суд визнав його винним у пропозиції неправомірної вигоди в розмірі 200 тисяч доларів. За версією слідства, адвокат хотів, щоб справу його підзахисної передали до іншого органу розслідування та змінили процесуальні рішення.