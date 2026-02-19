Деньги только для ребенка: могут ли проверить родителей из-за нецелевого использования алиментов
- Алименты в Украине должны тратиться на интересы ребенка, включая питание, одежду, медицинское обслуживание и образование.
- Проверки расходов алиментов могут проводить органы опеки.
Украинское законодательство определяет, на что можно тратить алименты, которые поступают для ребенка. Они должны быть использованы исключительно в его интересах.
На что родители могут тратить алименты?
Статьи 179 и 186 Семейного кодекса Украины определяют, что алименты являются собственностью ребенка. Закон определяет ключевые принципы и права родителей на расход полученных на ребенка средств. Об этом рассказывают в Комитете гуманитарной и информационной политики.
Смотрите также Установление отцовства после смерти мужа: как действовать и какие права получает ребенок
Алименты не являются доходом матери или отца. Эти средства хоть и получают взрослые, но они должны идти по определенному целевому назначению.
Так Закон определяет, что алименты родители должны тратить на питание, одежду и обувь, медицинское обслуживание, образование, развитие ребенка или создание надлежащих жилищно-бытовых условий. К слову, несовершеннолетний ребенок тоже имеет право участвовать в распоряжении деньгами.
Государство действительно контролирует использование алиментов. Это может происходить через орган опеки и попечительства. Специалисты могут проводить инспекционные посещения на основе статьи 186 Семейного кодекса Украины.
Отметим! Внеплановая проверка проводится по заявлению плательщика алиментов. Но с соответствующей просьбой он может обратиться не чаще, чем 1 раз в 3 месяца. В то же время отказать плательщику в такой просьбе могут, если он имеет задолженность по уплате алиментов.
Куда можно подать заявку по проверке расходов алиментов?
Плательщик может обратиться в районную государственную администрацию, исполнительный орган местного совета или службу по делам детей по месту жительства получателя алиментов. Чтобы заявку поддержали, нужно подать:
- расчет задолженности по уплате алиментов за последние 12 месяцев;
- сведения о месте жительства получателя.
Если алименты уплачиваются добровольно, то к заявлению следует приложить копии документов, подтверждающих факт и размер уплаты.
Провести проверку соответствующий орган может в течение 30 календарных дней с момента подачи заявления. В сложных случаях этот срок возрастает до 45 дней. Об этом сообщается в Приказе Министерства социальной политики Украины.
Не позднее, чем за 7 дней получатель алиментов получает письмо и с ним согласовывают дату и время визита.
Во время проверки специалисты службы по делам детей оценивают условия проживания ребенка, жилищные условия, наличие одежды и необходимых для обучения принадлежностей.
Кроме того, во внимание берут физическое и психологическое состояние ребенка, соответствие обеспечения его возраста и потребностям. Если возраст позволяет, специалисты смогут провести беседу. При необходимости, запросы направляются в учреждения образования, медицинских учреждений, социальных служб или поставщиков жилищно-коммунальных услуг.
За 5 рабочих дней комиссия составляет заключение о проверке. Его копия направляется обеим сторонам.
Что грозит, если проверка выявит нецелесообразное использование алиментов?
По результатам проверки, если средства использовались не в интересах ребенка, плательщик имеет право уменьшить размер алиментов или перечислять часть денег на личный счет сына или дочери.
Последние новости о выплате алиментов
В Украине могут запретить выезд за границу отцу или матери, которые систематически не платят алименты на ребенка. Исполнительная служба может ограничить такое право до полной уплаты долга. Это один из механизмов давления, чтобы заставить должника выполнять свои обязательства перед ребенком.
При разводе имущество делится в соответствии с законом или по договору супругов. При этом долги могут распределяться между бывшими супругами в зависимости от того, на кого они оформлены или кто их фактически платил. А вот вопрос алиментов решается отдельно на основании потребностей ребенка и платежеспособности родителей.
Кроме алиментов, суд может обязать родителей компенсировать дополнительные расходы на ребенка. Однако это возможно только если эти расходы являются необходимыми и обоснованными, и при условии, что суд будет знать о платежеспособности отца или матери, которые должны это оплатить.