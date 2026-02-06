Родители могут требовать алименты от детей: когда это законно
- Дети обязаны платить алименты родителям, если они являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи, согласно статье 202 Семейного кодекса Украины.
- Суд определяет размер алиментов с учетом финансового состояния детей и родителей, а также возможности помощи от других членов семьи; дети могут быть освобождены от уплаты алиментов, если родители были лишены родительских прав или уклонялись от своих обязанностей.
Украинское законодательство определяет ситуации, когда финансовая поддержка родителей может стать обязанностью их детей. Для этого существуют конкретные основания и условия, установленные законом.
Когда дети должны платить алименты родителям?
Дети обязаны платить алименты родителям только при наличии четко определенных законом условий. Такая обязанность прямо предусмотрена статьей 202 Семейного кодекса Украины и возлагается именно на совершеннолетних детей.
Прежде всего речь идет о ситуации, когда родители являются нетрудоспособными и одновременно нуждаются в материальной помощи. Под нетрудоспособностью закон понимает достижение пенсионного возраста или наличие установленной инвалидности.
Справочно: Это определено статьей 1 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
В то же время сам факт нетрудоспособности еще не означает автоматического назначения алиментов. Дополнительно должно быть доказано, что родители действительно не могут самостоятельно обеспечить свои базовые потребности из-за низкого уровня доходов, отсутствие пенсии или других источников существования.
Могут ли родители обратиться в суд для получения алиментов с детей?
В случае обращения в суд размер алиментов определяется индивидуально. Суд учитывает материальное и семейное положение детей, их доходы, наличие других иждивенцев, а также финансовое положение самих родителей.
В частности, принимается во внимание:
- получение родителями пенсии, социальных выплат, субсидий, наличие имущества или других доходов.
- кроме того, суд может оценивать возможность получения помощи от других детей или членов семьи.
Вместе с этим, закон предусматривает случаи, когда совершеннолетних детей могут освободить от обязанности содержать родителей. Например, если будет установлено, что родители были лишены родительских прав и эти права не были восстановлены.
Важно! Также ребенок может быть освобожден от уплаты алиментов, если доказано, что родители сознательно уклонялись от выполнения своих обязанностей по его воспитанию и содержанию.
Можно ли не платить алименты на ребенка?
Обязанность платить алименты может быть прекращена или пересмотрена при наличии определенных законом оснований. В частности, это возможно после достижения ребенком совершеннолетия, в случае установления факта отсутствия отцовства, если ребенок начинает самостоятельно себя обеспечивать.
В то же время закон допускает альтернативные формы исполнения алиментной обязанности. Например, возможно оформление передачи недвижимого имущества в счет алиментов по нотариально удостоверенному соглашению между сторонами.
Однако такая форма расчета не освобождает плательщика от обязанности участвовать в дополнительных расходах на ребенка, если они возникают.