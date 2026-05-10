Чтобы это не стало неожиданностью: как можно проверить, нет ли ареста на имуществе

Информация об аресте движимого или недвижимого имущества может стать неожиданностью в момент продажи авто или квартиры, оформления наследства, оставления залога и тому подобное. Тогда возникает куча проблем, на решение которых уже может не оставаться времени. Юристы советуют регулярно проверять себя в Едином реестре должников, особенно перед продажей недвижимости или другими крупными банковскими операциями.

Как проверить, есть ли у человека арестованное имущество?

Чтобы не возникало неожиданных ситуаций, стоит сразу проверять, есть ли арест на имуществе человека. Тогда, в случае его наличия, в первую очередь стоит определить, кто его наложил и на каком основании. Эти нюансы объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Смотрите также Что делать, когда звонят коллекторы и блокируют счета: пошаговый алгоритм защиты

Эксперты отмечают, что проверить наличие арестов проще – через приложение Дія. Там есть специальный раздел "Исполнительные производства". Кроме того, через портал человек может заказать информацию о своем имуществе, имеющуюся в Реестре недвижимости.

Еще один путь – это проверка возможных исполнительных производств в Едином реестре должников и Автоматизированной системе исполнительного производства.

Арест имущества накладывают государственные или частные исполнители после открытия производства на основании решения суда или иного исполнительного документа.

Что делать, когда арест по исполнительному производству уже есть?

Если человек выяснил, что против него есть исполнительное производство и ему известен его номер, то стоит пытаться урегулировать вопрос с государственным исполнителем органа государственной исполнительной службы. Возможно во время разговора удастся отменить арест.

Важно помнить, что Закон Украины "Об исполнительном производстве" позволяет исполнителю накладывать арест на имущество в то же время, когда вынесли постановление. Через такие действия исполнитель может осуществить принудительное взыскание для реального исполнения решения о погашении долга.

Однако человек в таком случае может просить о закрытии производства и таким образом отменить арест имущества. Это возможно сделать с помощью полной уплаты долга по исполнительному документу; получения решения об отмене мер обеспечения иска. Также с исполнителем договариваются о погашении задолженности по уплате периодических платежей.

Если у должника есть обоснованные доказательства, которые могут стать основанием для прекращения обременения, то арест в большинстве случаев снимается. Если есть спорные вопросы, то лучше обратиться в суд.

Именно исполнитель наделен полномочиями по прекращению обременений в случаях, предусмотренных законодательством,

– объяснили специалисты Минюста.

Стоит помнить! Арест через исполнительное производство могут наложить не только на квартиру или автомобиль, но и на банковские счета, зарплату, корпоративные права или другое имущество должника.

Какие есть основания для отмены исполнительного производства?

У Юридической компании "BEST" объяснили, что отменить исполнительное производство можно только когда для этого есть законные основания. Определены следующие случаи:

отмена решения о производстве через суд;

полная или частичная выплата долга;

отзыв исполнительного документа кредитором;

нарушение процедуры открытия производства.

На практике снятие ареста может произойти через несколько дней после уплаты долга, поскольку банки и реестры требуют времени для обновления информации.

В отдельных случаях арест могут наложить ошибочно. Это происходит из-за банального совпадения персональных данных или старого незакрытого исполнительного производства. Тогда человек имеет право требовать исправления данных и обжаловать действия исполнителя.

Как законодательство в Украине регулирует исполнительные производства?

Адвокат Ксения Медведева в комментарии 24 Канала объяснила, что в базах содержатся данные о людях, в отношении которых открыты исполнительные производства из-за неуплаты штрафов, кредитов, алиментов или других долгов. Попадание в реестр может привести к аресту счетов, имущества и других ограничений.

Недавно народные депутаты приняли законопроект, который должен изменить систему исполнительного производства. Авторы инициативы предлагают цифровизировать отдельные процессы, расширить полномочия частных исполнителей и улучшить взаимодействие с банками и государственными реестрами. Ожидается, что это позволит быстрее выполнять судебные решения и эффективнее взимать долги.