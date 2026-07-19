Не смог оформить право собственности из-за ареста имущества: суд стал на сторону наследника

В Полтавской области суд помог гражданину снять арест с имущества, который препятствовал оформлению наследства. Специалисты обратили внимание на завершенное исполнительное производство.

Как суд помог защитить право на наследство

Наследник обнаружил, что на имущество, которое он получил от умершего родственника, был наложен арест. Проблема возникла из-за того, что взыскание оставалось в силе. Об этом говорится в материалах дела.

Гражданин пытался оформить наследство, но не мог получить право собственности из-за старого действующего ареста на имущество. Интересной деталью стало то, что исполнительное производство на момент оформления наследства было завершено, а арест не был снят.

Наличие действующего ареста не позволяло украинцу переоформить имущество на себя и распоряжаться им. Суд, рассматривая дело, установил, что имущество было обременено уже после смерти его владельца, в отношении которого велось принудительное производство.

То есть фактически арест был незаконным и ненужным, поскольку действия исполнителя уже не предпринимались для исполнения судебного решения. В то же время это создавало необоснованные препятствия для реализации наследственных и имущественных прав.

При этом суд подчеркнул, что право на владение имуществом гарантировано человеку Конституцией Украины, Гражданским кодексом и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Государство не может вмешиваться в осуществление такого права без наличия законной, соразмерной и оправданной легитимной цели.

В данном деле таких оснований уже не было, а длительный арест после завершения исполнительного производства можно законно считать вмешательством в право лица на мирное владение имуществом. Это считается ограничением прав человека, а потому пострадавшая сторона может обращаться за защитой в суд.

Практика Верховного Суда подсказала решение

О незаконности действий исполнителя говорит и практика Верховного Суда. Было установлено, что при отсутствии оснований вмешательство в право лица на владение имуществом является неоправданным.

Карловский районный суд удовлетворил иск гражданина, который требовал снять незаконный арест с имущества.

Судья постановил, что такое обременение можно применять лишь в качестве инструмента обеспечения исполнения судебного решения, но оно не может быть бессрочным. Исполнительного производства уже не было, а значит, исполнитель не имел права удерживать арестованное имущество.

Напомним, юристы советуют украинцам время от времени проверять, не наложен ли арест на имущество, чтобы избежать неприятных сюрпризов при продаже квартиры, автомобиля, оформлении наследства или других сделках. Сделать это можно через приложение "Дия", Единый реестр должников или Автоматизированную систему исполнительного производства.

Если арест уже наложен, сначала нужно выяснить, кто и на каком основании открыл исполнительное производство. После этого вопрос можно урегулировать с государственным или частным исполнителем.