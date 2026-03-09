Можно даже уменьшить долг: что делать, когда кредитный спор дошел до суда

Банковские учреждения и микрофинансовые организации обращаются в суд с исковыми заявлениями, если человек, который брал у них кредит, не выполняет договоренности. После этого должник получает судебную повестку или определение об открытии производства в приложении Дія, а иногда – и в мессенджеры.

Что делать, если кредитор подал иск в суд?

Когда поступает сообщение о том, что банк подал иск в суд, у людей возникают разные мысли. Одни не могут понять, почему против них открывают дело, или же и вовсе не помнят, что брали кредит. Другие же просто игнорируют повестку. О том, как действовать когда уже появилось сообщение о вызове в суд со стороны банка, в комментарии 24 Канала рассказала адвокат, владелица юридической фирмы "CONSEIL" Валерия Скользнева.

Смотрите также Банкротство физического лица: когда можно обратиться в суд и как списать долги

После начала пандемии коронавируса судебная система стала более автоматизированной. В Украине появился Электронный суд – система, в которой можно отслеживать все по своим судебным делам. Эксперт советует сразу обращаться к адвокату или юристу за консультацией, когда человеку стало известно, что долг с него кредитор хочет получить через суд.

Адвокаты по номеру дела проверяют на сайте Судебной власти Украины, действительно ли такое дело против человека открыто, не произошел ли какой-то сбой.

Валерия Скользнева Адвокат, владелица юридической фирмы "CONSEIL" В зависимости от того, актуален ли вопрос, или суд не вернул этот иск, не оставил без движения, я предлагаю людям защищать их интересы в суде. Это означает ознакомиться с материалами дела, потом писать отзыв на исковое заявление и, в случае необходимости, представлять интересы клиента в суде.

Госпожа Валерия объяснила, что все украинские суды работают, руководствуясь непосредственно Гражданским процессуальным кодексом. Базовая законодательная подборка, по которой люди могут защищать свои права, когда идет дело с банком или другим кредитным учреждением, содержит:

Гражданский кодекс Украины;

Закон Украины "О потребительском кредитовании";

Закон Украины "О защите прав потребителей";

Закон Украины "Об электронной коммерции".

Юрист помогает человеку уже с тех пор, когда получает полный пакет документов суда по нему и проводит анализ.

Это та стадия, когда мы можем увидеть, есть ли там перспективы. Ну, вообще, по банковским спорам перспективы есть всегда. То есть там нет такого, как в иске о расторжении брака, когда все понятно,

– говорит Валерия Скользнева.

Кроме того, по словам эксперта, в финансовых учреждениях тоже работают люди, которые часто допускают ошибки. Поэтому на все возможные спорные вопросы стоит обращать внимание.

Далее в суд подается отзыв. Это процессуальный документ, в котором сторона ответчика излагает все возражения и нормативные обоснования на исковое заявление кредитора. Адвокат замечает, что в 95 случаях человек проиграет суд, если не будет ничего делать, а специалист не напишет отзыв.

Отметим! Непосредственное участие сторон в деле зависит от того, в какой процедуре суд решил его рассматривать. Нередко, к слову, судебное заседание проходит в режиме видеоконференции.

Госпожа Валерия подытожила, что в спорах с кредитором положительным результатом не всегда является решение о полном закрытии кредита. Для должника может быть хорошим вариантом даже уменьшение суммы, чего также можно достичь через суд.

Проигрываем иногда дела – это правда, но и выигрываем, уменьшаем долги, договариваемся, когда уже есть решение на нормальные условия. То есть, разные бывают случаи. Главное, что-то надо делать... Надо все равно думать, как помочь клиенту, чтобы ему не арестовали счета,

– подытожила эксперт.

Возможно ли участвовать в суде по кредитам дистанционно, если человек за границей или в зоне боевых действий?

Валерия Скользнева объяснила, что адвокаты работают на основании договора о предоставлении юридической помощи, который вполне можно подписать дистанционно. Действующий договор позволяет специалисту выдать ордер и представлять интересы клиента в суде.

Что еще стоит знать о решении вопроса долгов через суд?